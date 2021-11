Den kollektive trafik smidt under bussen

Vi skal være grønne, klimaansvarlige og bæredygtige. Det er den kollektive trafik en af nøglerne til. Det er indiskutabelt ikke særlig smart for miljøet, at vi er et stort antal, der kører i hver vores bil ind til byen. Alligevel sker det hver dag.

Det var også tilfældet, da vi for nylig i forbindelse med kommunalvalget holdt et vælgermøde i Aalborg. Her spurgte vi først de unge tilhørere på Aalborg City Gymnasium, hvordan de var kommet frem – især dem der boede udenfor byen. Her røg en overvejende del af hænderne i vejret under valgmuligheden ’bus’. Da vi stillede det samme spørgsmål til politikerne, var svarene anderledes. Nogle var cyklet, nogle havde taget el-bilen, nogle den traditionelle bil med brændselsmotor – ingen havde til gengæld taget bussen.

Nu kunne man jo lovprise de kommende generationer for at være bedre og mere fremsynede og miljøbevidste mennesker. Sandheden er nok nærmere, at de i mindre grad har adgang til bil. At de ikke har familie-logistik med børneaflevering og storindkøb. At de to grupper er samme type mennesker, der bare er forskellige steder i deres liv.

Den kollektive trafik er en fremragende ide – lige indtil den møder virkeligheden. Ufleksible afgangstider, lang transporttid og sightseeing-ruter, der ikke helt kan hamle op med Marguerite-ruten. Kombineret med varierende komfort.

Når de politikere, der ofte selv taler for mere brug af den kollektive trafik, end ikke selv vælger den, så bliver man mismodig på dens vegne.

Nordjylland bliver formentlig aldrig bilfrit. I oplandet bor vi ganske enkelt for spredt til, at kollektiv transport nogensinde kommer til at konkurrere med individuel transport. Og byerne i regionen er altså ikke så store, at de kan fungere helt uden oplandet. Der er med andre ord nødt til at være ordentlige muligheder for, at man udefra nemt kan komme ind i byerne.

Samtidig er den kollektive transport nødt til at være så velfungerende i byerne, at den i nemhed, komfort og pris vinder over alternativerne.

Man kan håbe på, at teknologiske løsninger kan løse det i fremtiden. For hvem af os har i grunden ikke lyst til at blive kørt af en næsten privat chauffør?

Det er imidlertid først løst, når politikerne selv tager den kollektive transport til vælgermøder.