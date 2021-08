Den nordjyske nazi-skat: Wilhelms vilde historie satte Asaa på verdenskortet

ASAA:Som campingplads-ejer er der gæster, man aldrig glemmer.

Hos Asaa Camping kan man vist uden at fornærme nogen placere Wilhelm Kraft i den kategori. Det var nemlig ham, der som 89-årig i 2012 kom til byen og fortalte Laila Jensen, der ejer pladsen sammen med sin mand Frank, en historie om en nazi-skat, der lå begravet ved Asaa. Den havde Wilhelm Kraft som ung tysk marinesoldat, i følge ham selv, gravet huller til i slutningen af anden verdenskrig. Han fik i den forbindelse et glimt af det, han mente var skatten. Den var placeret i trækasser i flere bevogtede godsvogne. Skatten kunne i følge Wilhelm Kraft være guld stjålet fra jøderne eller det forsvundne russiske rav fra Katarina Paladset i Sankt Petersborg.

Spændende og skørt

Laila Jensen husker tydeligt, hvilket indtryk hun sad med efter hendes første møde med den ældre tyske herre, som gjorde sig bemærket ved at være iført kaptajnskasket og hvid habit-jakke.

- Først tænkte jeg, at han var en gammel, lidt skør mand, der havde nogle skøre idéer. Men det var også spændende, for man tænkte, hvorfor han kom hele vejen fra Sydtyskland og fortalte en historie, der var 70 år gammel. Men folk ville jo tro, at jeg var skør, hvis jeg gik videre med det, fortæller Laila Jensen mere end ni år efter sit første møde med Wilhelm Kraft.

Historien blev dog fortalt med så mange dokumenterede detaljer, at Laila Jensen satte Wilhelm Kraft i forbindelse med et par lokale historikere, som også blev indviet i hemmeligheden om skatten.

Helvedet brød løs

Det blev først året efter, at Wilhelm Krafts historie ramte den brede offentlighed. Laila Jensen havde efter det første besøg i 2012 jævnligt været i kontakt med tyskeren, som havde bebudet, at han ville komme tilbage i 2013. Han havde et brændende ønske om at afsløre sin store hemmelighed, inden han døde. Alle andre der kendte til historien var i følge ham døde eller blevet likvideret. Da den tidligere Nazi-soldat i maj 2013 var tilbage i campinghytten i Asaa, tog Laila kontakt til Nordjyske-journalisten Peder Pedersen, som var de første til at publicere historien. I kølvandet på det, kom alle større nationale medier og flere udenlandske medier til Asaa for at høre historien om en nazi-skat, som måske var gravet ned ved den nordjyske by.

- Helvedet brød løs. Jeg tror også, BBC var her. Det var helt vildt, og vi var vanvittig lagt ned. Vi prøvede at være manager for Wilhelm, og styre hvem der kunne komme ned og snakke med ham. Til sidst måtte vi lukke af. Han blev skidt tilpas og var helt grå i ansigtet. Han var jo 90 år gammel og syg, erindrer Laila Jensen om de utvivlsomt mest hektiske dage i hendes tid som ejer af Asaa Camping.

Der var flere aviser og tv-stationer som slog vejen forbi Asaa Camping for at høre Wilhelm Krafts historie. Her viser Laila Jensen en af de landsdækkende aviser som havde nazi-skatten på forsiden. Arkivfoto: Peter Broen

Efter historien var blevet fortalt både til de danske og udenlandske medier, vendte Wilhelm Kraft hjem til Sydtyskland. Laila Jensen og hendes mand Frank havde planer om et besøg senere på året, men blev forhindret af private årsager. De holdt kontakten telefonisk men efter en tid, var der ikke længere svar, når de ringede til deres tyske ven.

Eksperter afviser

Arkæologer, historikere og krigseksperter har i flere omgang afvist, at der skulle være begravet en nazi-skat ved Asaa. De mener, at de huller som Wilhelm Kraft gravede med stor sandsynlighed skulle bruges i forbindelse med det militære forsvar af kysten. Hans historie lever dog videre.

- Det dukker op sådan hvert andet år. Jeg har blandt andre haft et par guldgravere fra Sjælland, som har været heroppe et par gange. Der er nogen, som er helt tændt af historien, fortæller Laila Jensen, som tilføjer, at den også ramte de lokale skrå brædder.

- Året efter var vi med i revyen i Asaa. Der mente de, at det hele var noget, vi havde fundet på, og de var spændte på, hvad camping-fatter fandt på til året efter, lyder det med et stort grin fra Laila Jensen.

Wilhelm Kraft udpeger på et kort det sted, hvor han mener den uvurderlige skat er begravet. Arkivfoto:Bente Poder

Selv om Wilhelm Krafts udlægning af historien selvsagt er den langt mest spændende, har hun svært ved at tro på, at der ligger en nazi-skat ved Asaa. Laila er dog overbevist om, at Wilhelm Kraft i slutningen af anden verdenskrig har gravet huller ved den nordjyske kystby.

- Der er gravet et eller andet ned, men hvad det er, ved jeg ikke. Så jeg tror på den del af hans historie, fordi han var så intens, og fordi han bare ville af med det, inden han døde. Han har set et eller andet, konkluderer Laila Jensen.

Podcast om nazi-skatten

I Nordjyskes podcast "Historien om" kan du høre meget mere om Nazi-skatten i Asaa, og hvad der skete i årene efter Wilhelm Kraft forlod Asaa. Det er Laila Jensen og journalist Peder Pedersen, der medvirker i podcasten, som kan findes på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers henter dine podcasts.