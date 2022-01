Restriktionerne falder og hurra for det. Efter to år med indskrænket frihed har vi alle lært at sætte pris på netop friheden. Spørgsmålet er så nu, om den store genåbningsfest skal være et civiliseret middagsselskab med kuvertservering og afmålte skåltaler - eller et hedonistisk orgie med folkefest for fuld smadder.

"Man binder os på mund og håndsprit" har været devisen siden marts 2020 og undervejs har mundbind, håndsprit og restriktioner skiftet mellem at betyde tryghed og omsorg for hinanden til at vække irritation og være billeder på defensiv politik. Det er bølget frem og tilbage med pandemiens statistiktal.

Vi kan nu snart nyde smagen af frihed, hvis man da ikke hører til dem, der har mistet smagssansen. Den engelske komiker, Jimmy Carr, stiller i sit aktuelle show på Netflix følgende spørgsmål: ”Synes I at restriktionerne er gået lidt for vidt?” Publikum hujer og klapper. ”Ja, det er en udbredt holdning blandt Covid-overlevere.” Publikum griner nu … af sig selv. En fabelagtig joke, som samtidig satirisk spidder vores begrænsede evne til at se udenfor vores egen sfære.

Og det gælder jo begge veje. For ligesom det giver mening at vi har beskyttet hinanden mod corona, giver det mening at holde restriktioner og tiltag op mod de øvrige udfordringer i vores samfund. Omkostningerne for et corona-sikret samfund skal løbende holdes op imod det vundne og truslens foranderlighed.

At det nu er fornuftigt at åbne op, bakkes ifølge DR op af flere eksperter. Deres optimisme skyldes især at den mindre stride variant omikron nu har overtaget, udbredelsen af det 3. vaccinationsstik og et sundhedsvæsen, som nu er mere erfarent i håndteringen af dem, der bliver ramt mere alvorligt af covid-19. Og der kommer stadigt nye våben til i kampen mod covid.

Vi skal nu passe på ikke at falde i den fælde at bedømme hele corona-forløbet de sidste to år under samme ramme. Det er nemt at glemme, hvor alvorligt nogle sygdomsforløb var for halvandet år siden, når vi står midt i en omikron-bølge, som for nogle næsten er symptomfri, mens den for andre er sammenlignelig med klassisk influenza. Der var dog raske og sunde mennesker, der blev hårdt ramt. Der var tragiske dødsfald.

Og der var usikkerhed. Både blandt mennesker og i videnskaben. Sygdommen forandrede sig. Vi forandrede os. Der opstod til tider flokimmunitet imod både pressemøder og bred dialog.

I stedet for at kaste med mandagstræner-sten bør vi i stedet give hinanden et enormt klap på skulderen. Videnskaben hjalp os. Historien hjalp os. Tilliden til hinanden hjalp os. Vi kom igennem det sammen.

Der er utallige eksempler på, hvordan modstanden gjorde os stærkere sammen. Forskere, der sadlede om. Nye landvindinger på vaccinefronten. Folk der frivilligt hjalp hinanden.

Nu gælder det om stadig at passe på hinanden i den frihed, vi ved fælles hjælp har generobret.

Rigtig god genåbningsfest.