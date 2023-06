Den tiltalte i Mia-sagen: Et monster eller en mand i total panik

AALBORG:Et monster, der var på jagt efter sex, og som var parat til at gå hele vejen - inklusive drab og partering af liget for at fjerne beviser på sin forbrydelse.

Eller en mand, der gik i panik, efter at den kvinde, han havde haft seksuel omgang med, ved et uheld var død efter et uheldigt fald.

Så modsatrettede var billederne, som blev tegnet af den nu 38-årige mand, der ved Retten i Aalborg står tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

De to helt forskellige portrætter af den tiltalte blev fremlagt af anklager Mette Bendix og forsvarer Mette Grith Stage.

Billedet af monsteret blev tegnet af Mette Bendix, der begyndte sin procedure lidt bagfra - nemlig ved at hæfte sig ved forhold tre - den makabre og minutiøse partering af liget af den 22-årige kvinde.

- Det ligger fast, at tiltalte har begået forhold 3. Det har tiltalte selv erkendt. Det er en særdeles grov og makaber behandling af lig. Og ingen her i salen kunne lide, at jeg spurgte så tæt ind til det forhold tidligere i sagen. Det gjorde jeg, fordi det fortæller to ting: For det første hvad tiltalte er i stand til, når man gør det over flere dage og i mellemtiden tager på job, som om intet var hændt. For det andet at tiltalte havde noget, han ville skjule, indledte anklageren sin halvanden time lange procedure i skyldsspørgsmålet.

Den tiltalte nu 38-årige mand var på jagt efter et offer, da han den 6. februar om morgenen samlede Mia Skadhauge Stevn op ved busstoppestedet her på Vesterbro i Aalborg, mente anklager Mette Bendix. Foto: Lars Pauli

Anklageren var ikke i tvivl om, hvorfor den 38–årige var kørt ind til Aalborg midt om natten 6. februar 2022.

– Både fredag og lørdag aften ud på natten kredsede han rundt på gader, hvor det var mest sandsynligt at finde en kvinde stå alene og have brug for et lift hjem. Og han havde slået GPS-oplysninger fra i bilen mange gange tidligere under samme type ture ind til byen. Det var på ingen måde tilfældigt eller af medlidenhed, at han samlede Mia op. Han havde været på jagt hele natten, lød det fra anklageren.

Mette Bendix fandt også tiltaltes forklaring om køreturen rundt i byen og op til Camp Hammer for utroværdig.

- Skulle Mia frivilligt tage med en fremmed mand ud i skoven. Jo, hun var fuld, og hun ville danse. Og det var så det. Historien om, at Mia var begejstret over, at tiltalte havde været befalingsmand, er vist en utroværdig fantasi i tiltaltes hoved, mente anklageren.

Utroværdig forklaring om Mias død

Mette Bendix fandt også den 38–åriges forklaring om, hvad der skete i Hammer Bakker, for helt utroværdig.

Den tiltalte har forklaret, at Mia Skadhauge Stevn skulle have lagt op til sex med ham, og at hun døde ved en faldulykke.

Her hæftede anklageren sig ved, at fundene af brystplastre, hårelastik og nøgler klart indikerede noget andet end tiltalte har forklaret.

Mia Skadhauge Stevns ejendele var spredt ud over skovstykket i Hammer Bakker - nogle af dem med over 70 meters afstand fra hinanden.

- Det støtter, at Mia har kæmpet for sit liv ude i skoven, konstaterede anklageren og kom med et bud på et handlingsforløb:

– Den tiltalte stoppede tre gange derude. Er der sket det, at Mia er stukket af ved et af de første stop. Tiltalte har så indhentet hende i svinget, hvor hårelastikket er faldet af. Har han så slæbt hende tilbage ind i skoven, hvor hun undervejs har tabt sine nøgler, og så slæbt hende ind i skoven, hvor brystplastrene blev fundet. Her har han slået hende ihjel og voldtaget hende. Så giver fundene derude pludselig mening, mente anklageren.

Den tiltaltes forklaring om køreturen op til Camp Hammer blev af anklageren kaldt "utroværdig". Foto: Lars Pauli

Mette Bendix mente også, at tiltaltes forklaring om selve Mias død kunne forkastes.

- Det er helt usandsynligt, at tasken skulle hænge fast i noget lige over jorden. Og retsmediciner Asser Hedegård Thomsen har også forklaret, at han kan afvise tiltaltes forklaring om Mias død. Hvis hun skulle være død på den måde, skulle det have varet fire-fem minutter før Mia døde. Så tiltaltes forklaring er helt utroværdig, mente anklageren.

Hun fastslog derimod, at retsmedicineren havde givet sit bud på den mest sandsynlige dødsårsag, og at det var kvælning.

- Og det var vel at mærke retsmedicinerens eneste bud, lød det fra anklageren.

"Dødssyge forklaringer"

Mette Bendix kaldte også tiltaltes forklaringer om, hvorfor han ikke ringede 1-1-2 eller kørte Mia Skadhauge Stevn på sygehuset for "dødssyge".

- Er der nogen herinde, der tror på, at tiltalte ikke havde bare nogle få sekunder til at ringe 1-1-2. Nej. Eneste grund til at han ikke ringede 1-1-2 er, at Mia ikke døde ved en ulykke, lød det fra anklageren, der også kort refererede til den retspsykiatriske erklæring, hvoraf det fremgik, at tiltalte ikke udtrykker anger over det, han har erkendt sig skyldig i.

- Anger om emotion er forbeholdt ham selv. Det, der skete i hans forklaring her i retten hvor han begyndte at græde, var, at det gik op for ham på det tidspunkt, at han sad i suppedasen. Det, at vi ser tårer, er kun et udtryk for, at tiltalte har ondt af sig selv. Alle hans forklaringer har været bortforklaringer, der er tilpasset de GPS-oplysninger, vi har kunnet påvise, mente Mette Bendix.

Hun gjorde afsluttende opmærksom på, at det ikke er et krav, at der skal være et klart bevis på, hvordan Mia Skadhauge Stevn er blevet dræbt.

– Vi skal ikke bevise, præcis hvordan tiltalte har dræbt Mia. Vi skal bevise, at han har dræbt Mia, og at det var hans hensigt. Det er resultatet af handlingerne, der er strafbart, sagde anklageren, der blandt andet henviste til ubådssagen, hvor det ikke er fastslået hvordan den svenske journalist Kim Wall blev dræbt af den senere dømte Peter Madsen.

Og så fandt anklageren det i øvrigt påfaldende, at der manglede netop de ligdele af den 22-årige kvinde, hvor dødsårsag og voldtægt kunne påvises.

- Min påstand er, at han har voldtaget Mia. Han har derefter dræbt hende for at skjule voldtægten. Grunden til , at liget skulle skaffes af vejen var drabet. Det hele hænger sammen, konkluderede anklageren.

Forsvarer: Det er gætværk

Forsvarer Mette Grith Stage gik direkte til nævningene i starten på sin procedure.

- Det er en uhyggelig, makaber og tragisk sag. I har skullet tage det hele ind. Det må være vanskeligt at være upåvirket af medieomtale, karaktervidner, mentalerklæring, men selvfølgelig er det utilgiveligt gjort at partere Mia. Men min klient er ligesom bagud på point, mente hun.

- Men I bliver nødt til at abstrahere fra folkedomstolen, hvor dommen for længst er afsagt. I må kun dømme tiltalte, hvis der absolut ingen tvivl er om beviserne. Og der mangler beviser, sagde hun.

Og så tog hun ellers fat på at afvise anklagerens beviser, som hun i flere omgange kaldte "gætværk".

- Bare fordi han kørte rundt i byen den nat, så betyder det ikke, at han har haft til hensigt at begå voldtægt, sagde forsvareren blandt andet.

- Som forsvarer er jeg nødt til at fremhæve Mias adfærd i byen. For den passer meget godt med den oplevelse, min klient har forklaret, han havde af hende i bilen, mente forsvarer Mette Grith Stage. Foto: Lars Pauli

Forsvareren adresserede også Mias adfærd i byen, inden hun satte sig ind i bilen til den 38–årige.

- Som forsvarer er jeg nødt til at fremhæve hendes adfærd i byen. For den passer meget godt med den oplevelse, min klient har forklaret, han havde af hende i bilen, sagde hun.

Forsvareren henviste til en video fra Jomfru Ane Gade, hvor Mia Skadhauge Stevn var flirtende.

Et andet centralt punkt i sagen har været, hvor påvirket af alkohol Mia Skadhauge Stevn var. Det er efterfølgende slået fast, at hun havde en promille på 1,78.

– Men hånden på hjertet. Det var ikke sådan, at hun sejlede rundt. Og retsmedicineren forklarede også, at det er forskelligt, hvordan personer fremstår med samme promille.

Mette Grith Stage mente derfor ikke, at der er bevis for, at den 22-årige kvinde var så fuld, at hun ikke kunne modsætte sig et overgreb.

I den forbindelse afviste hun også anklager Mette Bendix udlægning af forløbet i området ved Hammer Bakker. Igen blev det kaldt "gætværk".

- Der er ingen tekniske beviser for voldtægt. Det kan end ikke bevises, at der har været samleje, og alene derfor skal der ske frifindelse i det forhold, mente forsvareren.

Det samme mente hun gjorde sig gældende for tiltalen om drab:

- Alene fordi dødsårsagen ikke er fastslået, så mener jeg ikke, at der kan dømmes for drab, siger forsvareren.

Hun mener også, at det var en underlig afhøring af retsmedicineren, fordi han ikke kun blev spurgt ind til det lægefaglige, men blev bedt om at vurdere den tiltaltes forklaring – blandt andet om, hvordan Mias taske skulle havde siddet fast i skovbunden og dermed kvalt hende ved et uheld.

- Det mener jeg ikke, han skal vurdere. Han skal kun vurdere det lægefaglige. Og det mener jeg svækker vidneforklaringen, sagde Mette Grith Stage.

Højest vold med døden til følge

Og hvis nævningetinget finder, at den 38–årige er skyld i Mia Skadhauge Stenvs død, så mente Mette Grith Stage, at der højest kan blive tale om vold med døden til følge.

Det kræver nemlig forsæt - altså hensigt - til at dræbe for at kunne blive dømt for drab. Og der er ikke beviser for forsæt, lyder det fra forsvarsadvokaten.

Mette Grith Stage mente også, at nævningetinget skulle se bort fra den retspsykiatriske erklæring, ligesom karaktervidnerne - tre tidligere kærester, en tidligere kammerat, en tidligere kollega og en tidligere deltager på et judohold, hvor kvælningslege havde været iværksat bl.a. på initiativ af tiltalte - heller ikke burde tillægges vægt.

- Jeg mener, det handler om, at anklageren ikke har styr på, hvad der er sket. Der er tale om frihåndstegning. Den luksus har man ikke som nævning. Der skal være beviser om at der ikke må være rimelig tvivl om skyld hos den tiltalte, fastslog Mette Grith Stage.

Kun to personer ved, hvad der helt præcist skete i skoven. Mia Skadhauge Stevn og tiltalte. Og nu skal de seks nævninge og tre juridiske dommere ved Retten i Aalborg så beslutte, hvad de mener, skete i de for Mia Skadhauge Stevn skæbnesvangre timer 6. februar tidligt om morgenen. Det forventes, at der afsiges kendelse om skyld i sagen klokken 13 onsdag.

Torsdag fra morgenstunden forventes der så procedure på udmålingen af den straf, den 38-årige tiltalte skal idømmes - såfremt han kendes skyldig i et eller flere af tiltalepunkterne. Dernæst voterer nævninge og dommere om udmålingen af straffen, og derefter afsiges byrettens dom.