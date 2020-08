Den trælse epidemi vil ikke slippe: Heldigvis læring af hente

Corona-epidemien har nu i et halvt år for alvor været en del af vores hverdag.

Dødsfald, masser af virksomheder under hård økonomisk belastning, besvær med at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen både inden for den private og den offentlige sektor, utryghed og restriktioner, ældre og sårbare personers udfordringer med isolation og et mange milliarder af kroners stort sug ned i vores fælles pengekasse har været nogle af de direkte effekter af sygdommen.

Men selv om vi alle gerne ville have været foruden corona-epidemien og dens trælse konsekvenser, har der heldigvis også været positive erkendelser og erfaringer under forløbet: Der er vist stort samfundssind fra ventede og uventede kanter, hvor borgere er trådt til over for hinanden, og familier har fået gentænkt samlivet og lavet overvejelser på, om der er ændringer i hverdagen, der kan gennemføres, så oplevelsen af at have mere tid sammen kunne få blivende effekt.

Miljøet har synligt nydt den mindre flytrafik, og for mange har sommeren budt på en gen- eller nyopdagelse af egne under danske himmelstrøg.

Virksomheder har søgt nye veje for at afsætte varer, og den arbejdsmæssige hverdag har givet masser af gode eksempler på, at mange opgaver klares ganske fint med distancearbejde.

Og netop når det handler om arbejdslivet, kan flere positive effekter faktisk måles.

En gruppe forskere fra Aalborg Universitet har kigget nærmere på en stribe faggrupper - sygeplejersker og ansatte inden for dagligvarebranchen, skolelærere og folk fra liberale erhverv samt medarbejdere fra hotel- og restaurationsmiljøet.

Den overordnede tilbagemelding er, at der er noteret stigende arbejdsglæde i forhold til at levere en samfundsgavnlig indsats, at være med på et felt, hvor det trods besværligheder har vist sig muligt at klare sig igennem skærene, samt at det vanlige stressniveau for flere er faldet i forbindelse med arbejdet under corona-krisen.

Som med andre positive effekter og oplevelser er det netop den slags erfaringer, der skal tages med fremover: Ledelse og medarbejdere behøver reelt ikke en undtagelsestilstand for at vedligeholde oplevelsen af at levere meningsfyldt arbejde eller se på alternative arbejdsgange for at reducere stressniveauet.

Disse elementer kan let synliggøres i ord og handling og implementeres i den almindelige dagligdag i virksomheden - offentlig som privat.

Desværre tyder alt på, at vi både privat og på job får fortsat lejlighed til at øve os og høste erfaringer: Coronaen viser sig igen og igen at være en genstridig og lusket satan, der er klar til fornyet spredning, så snart vi sænker paraderne det mindste.