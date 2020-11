Denne uge sætter rekord: Tirsdag er 25 indlagt med covid-19 i Nordjylland

NORDJYLLAND:Antallet af indlagte på sygehusene i Region Nordjylland er steget støt siden midten af oktober. I søndags, 8. november, var 28 indlagt med covid-19, det højeste antal i Nordjylland siden corona-epidemien ramte landet i foråret, viser tal fra Region Nordjylland.

Antallet af patienter med covid-19 på intensivafdelingerne er dog ikke steget tilsvarende - det svinger fortsat mellem to og fire personer. Rekorden for indlagte på intensiv med covid-19 blev nået i begyndelsen af maj, hvor der i en periode var syv personer indlagt på intensivafdelinger i Nordjylland.

Hen over månederne maj, juni, juli og august var der de fleste dage under ti indlagte. Fra midt i september passerede tallet ti alle dage, og for en uge siden landede det daglige antal indlagte på 20 og derover.

Der har til dato været registreret 4.728 smittede i Region Nordjylland - med Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring som de hårdest ramte i forhold til kommunernes størrelse, med hhv. 438, 362 og 608 smittede personer. I storkommunen Aalborg er registreret 1.934 tilfælde - på Læsø er konstateret 14 personer smittet med covid-19.

Samtidig er også antallet af smittede blandt ansatte i Region Nordjylland steget - den seneste uge har der dagligt været registreret flere end 60 smittede blandt personalet, der højeste tal hidtil. Samlet set har der været registreret 236 covid-19-tilfælde blandt regionens ansatte.

På landsplan er antallet af indlagte med coronavirus steget til 211 personer, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Tallet på landsplan er lavere end i slutningen af marts og i starten af april, hvor antallet toppede med over 500 indlagte over hele landet.

I den periode var Nordjylland dog rimeligt forskånet i corona-sammenhæng, og havde langt færre smittede og indlagte, end man kunne forvente ud fra regionens størrelse. Det har ændret sig, og Nordjylland ligger nu endda lidt over hvad regionens størrelse tilsiger.

Der er det seneste døgn konstateret 1066 tilfælde af coronavirus i Danmark.