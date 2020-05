Der blev fyret op under beredskabet: Tre brande på samme tid

NORDJYLLAND:Det sker ikke hver dag, at Nordjyllands Beredskab har tre indsatsledere i ilden på ét og samme tidspunkt.

Det var ikke desto mindre situationen mandag kort efter frokost, hvor der indløb brandalarmer fra først Vrå og siden Astrup nord for Hjørring, samtidig med at en bekymret husejer på Mimosevej i Østervrå bad om hjælp til at at håndtere en overophedet brændeovn.

- Det er ikke fordi, jeg er pivet. Det er simpelthen fordi, Nordjyllands Beredskab er parat, konstaterer vagthavende indsatsleder Jørgen Pedersen.

I Vrå var det begyndt at brænde ved en industribygning på Nordre Ringvej. Her var der blevet arbejdet med en ukrudtsbrænder, og det havde fået flammer til at slikke op af facaden og en smule af taget.

- Heldigvis var der nogen, der opdagede det i tide, og det havde station Hjørring rimeligt hurtigt styr på, fortæller Jørgen Pedersen.

- Med de tørre omgivelser, vi stadig har, skal man altså være noget forsigtig med de her ukrudtsbrændere, fastslår indsatslederen.

Mens han var i Vrå, måtte han sende en kollega fra Hjørring til en brand på Kærvænget i Astrup. Her var der gået ild i et udhus, som er bygget sammen med villaen på ejendommen. Også her var brandfolk fra Hjørring hurtigt fremme og fik slukket ilden, inden det blev alvorligt.

Det er uklart, hvad der var årsag til den brand. Nordjyllands Politi var til stede for at se nærmere på, hvordan skuret kunne bryde i brand.

Imens var en tredje indsatsleder kørt til parcelhuset på Mimosevej i Østervrå. Her havde en alt for gloende varm brændeovn gjort beboeren urolig.

- Han var usikker på, hvad han skulle stille op, så han havde brug for nogle gode råd til, hvordan han skulle håndtere det, oplyser Jørgen Pedersen.