Der bliver 1 minuts stilhed ved Rebildfesten

REBILD: Der vil blive et minuts stilhed for ofrene, der blev skudt, dræbt og såret ved skyderiet søndag i storcenteret Field´s på Amager, ved dette års Rebildfesten.

- Der vil blive holdt en mindestund, og der vil blive holdt 1 minuts stilhed, bekræfter Jesper Jespersen, der er bestyrelsesmedlem i Rebildselskabet.

- Ellers vil der ikke være ændringer i programmet. Vi vil køre det så godt som muligt, siger han.

Rebildfesten 2022 Program: Rebildfesten 2022 begynder kl. 15 og slutter kl. 17 i "gryden" i Rebild Bakker Dansk taler: Jens Bjerg Sørensen Han har været adm. direktør i det danske børsnoterede industrikonglomerat Schouw & Co. siden 2000 og er bestyrelsesformand for en række virksomheder, herunder Salling Fondene og Danfoss. Jens Bjerg Sørensen er født i 1957, er uddannet Akademiøkonom fra Niels Brocks Handelsakademi. Amerikansk Taler:

Caspar Phillipson og Anders Agner er tilbage efter fem års pause med showet ”The Speeches of President Kennedy”. Caspar Philllipson har rollen som JFK, og Anders Agner som fortæller i showet. Caspar Phillipson er født i 1971, og har spillet med i en lang række film bl.a. Jackie, hvor han spillede rollen som John F. Kennedy. Anders Agner er født i 1985 og er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Anders er forfatter til en lang række bøger om Kennedy, bl.a. ”Kennedy – Historien om USA’s største politiske dynasti”. Derudover er Anders Agner chefredaktør på nyhedsmediet Kongressen.com og USA ekspert. Hilsen fra USA

Årets tale og hilsen fra USA’s siddende præsident, Joe Biden, bringes i år af Chargé d’Affaires, James Boughner fra den amerikanske ambassade i København. Hilsen fra den danske regering En repræsentant for regeringen taler Musikalsk underholdning: Jacob Dinesen Jacob Dinesen er født i 1995 og havde sin debut på Tønder Festivalen som blot 13 årig. Jacob har modtaget både guld og platin på sine albumudgivelser. Til Rebildfesten 2022 vil Jacob Dinesen optræde solo. Nordvestjysk Brass Band Bandet vil underholde før Rebildfesten officielt går i gang, og vil også spille undervejs i Rebildfesten 2022. Eina Siel & Knud Erik Thrane Den nordjyske duo, Tina Siel & Knud Erik Thrane, synger og spiller for ved fællessangene. Kelly Caldwell Band Bandet spiller vaskeægte folk/country/bluegrass musik. Bandet vil give et par numre under teltfrokosten, spille på vej ned i ”gryden”, inden Rebildfesten begynder. Bandet vil endvidere spille til After Party vedWesternhuset og Blokhuset. Konferencier: Anne Kejser er årets konferencier Rebildfesten.dk VIS MERE

Har I overhovedet overvejet at aflyse?

- Ja, vi havde blandt andet en drøftelse søndag aften, om vi skulle fastholde vores arrangement. Det har vi besluttet at gøre, også fordi myndighederne mener, at det er forsvarligt at afholde.

- Man skal også huske på, at Rebildfesten holdes over flere dage. Men vi har besluttet, at det bliver med 1 minuts stilhed, og der kommer også taler, siger Jesper Jespersen til Nordjyske.

Dronning Margrethe deltager

Dronning Margrethe deltager også. Det bekræfter Kongehusets kommunikationsafdeling.

H.M. Dronningen aflyste søndag aften en reception i anledningen af Tour de France i Danmark. Receptionen skulle være foregået på Kongeskibet Dannebrog.

Vurderingen i dag har altså været, at der er så meget styr på hele situationen, at Dronning Margrethe kan deltage.

Selve Rebildfesten begynder mandag eftermiddag kl. 15 og slutter kl. 17.