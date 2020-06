Der bliver stille i fem nordjyske skove og plantager

NORDJYLLAND:Det er slut med at svinge motorsaven for at tjene penge på tømmer fra 32 statsskove i Danmark - blandt dem fem i Nordjylland. Det er Svinkløv Klitplantage, Skagen Klitplantage, Læsø Klitplantage, Skindbjerglund og Rold Skov.

Det er resultatet af en aftale, som regeringen har indgået med partierne bag finansloven for 2020, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet, om, hvordan 20 mio. kroner øremærket til urørt skov skal fordeles.

Med den nye aftale stopper aftaleparterne med øjeblikkelig virkning den kommercielle træfældning i de dele af de 32 skove, som allerede er udpeget til at være urørte skove. Her kunne træhugsten ellers fortsætte i op til 50 år. Det blev besluttet i forbindelse med Naturpakken 2016, som VLAK-regeringen gennemførte sammen med Dansk Folkeparti for at styrke biodiversiteten i den danske natur. Dengang blev et areal på 10.200 ha i de 32 skove udlagt som urørt skov. Målet med Naturpakken er på sigt at udvide omfanget af de urørte skove i Danmark til 25.000 ha.

I den nye aftale er det besluttet at udlægge yderligere 6000 ha ny urørt skov - svarende til størrelsen af Fanø.

Svinkløv Klitplantage nord for Fjerritslev er 700 ha stor, og den blev anlagt i årene mellem 1884 og 1910. Arkivfoto

Det øjeblikkelige stop for kommerciel træfældning i de 32 skove koster statskassen 7,2 mio. kr . årligt frem til 2026 - og 0,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til 2066. Det indtægtstab skal finanslovsbevillingen på de 20 millioner kroner bl.a. bruges til at dække.

- Vi står midt i en naturkrise, og der er brug for mere urørt skov og vild natur på naturens præmisser. Derfor stopper vi nu den kommercielle motorsav med det samme i 32 statsejede skove, som allerede er udpeget til at være urørte. Samtidig skruer vi op for indsatsen, så vi får 6000 hektar ekstra urørt skov til gavn for dyr og planter. Vi er ikke i mål med at få stoppet naturkrisen endnu, men det er et stort grønt skridt i den rigtige retning, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Ser man på kortet over de 32 skove, hvor der fremover bliver mindre larm fra motorsavene, springer det i øjnene, at hele Vestjylland og hele Fyn er renset for urørt skov.

Sådan fordeler de 32 urørte skove sig på Danmarkskortet. Grafik: Miljø- og Fødevareministeriet

Det har fået mange til at undre sig på Miljø- og Fødevareministeriets Facebookside i den tråd, hvor ministeriet fortæller om den nye aftale. Den undren svarer Naturstyrelsen, som varetager de danske statsskove, sådan på:

"De 32 skove, der allerede er udpeget som urørt skov, er udpeget på baggrund af input fra forskere om, hvor det giver mest mening at udlægge arealerne biodiversitetsmæssigt. Og disse udpegninger omfatter kun statsskove. Derfor er der nogle steder i landet, hvor der ikke er udpeget urørt skov. Med aftalen kommer der minimum 6.000 hektar ekstra urørt skov på statens arealer ud over de skove, der allerede er udpeget, så det er ikke udelukket, at der fremover kan komme mere urørt skov disse steder."

I den seneste udgave af Danmarks Skovstatistik fra 2018 blev Danmarks samlede skovareal opgjort til 627.338 ha - eller 14,6 pct. af landets areal.

I 2018 var 111.868 ha af Nordjylland dækket af skov - svarende til 14,1 pct. af landsdelens samlede areal.