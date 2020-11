Der er lys og lyst til at være der for hinanden i mørket

At november er grå, trist og føles endeløs er "old news". Men i år har årets 11. måned overgået sig selv i tristesse og sortsyn, ikke mindst for borgerne i de syv, nordjyske kommuner, som har skullet leve med yderligere restriktioner og ikke mindst en stor bekymring over måske at huse en ny og potentielt farlig covid-19-mutation.

Det føles, som om november er meget mere end 23 dage gammel. Men heldigvis kan vi nu se en ende på den - rent faktisk viser der sig allerede nu sprækker i mørket, og det er tydeligt, at vi har meget at glæde os til - og over.

En, der med garanti glæder sig til, at november er slut og der står 1. december på kalenderen, er 12-årige Isabella fra Hurup Thy, som den dag kan åbne første pakke i sin pakkekalender. Den har Emilie Vendelbo fra Thisted lavet til hende, ikke fordi de kender hinanden, men fordi Emilie Vendelbo havde lyst til at sprede glæde hos en, der havde brug for det. Det er hun lykkes med, også i en større skala, for hendes gestus kan nu også tænde et lys hos os andre og virke som inspiration. Det er nemlig så fantastisk, at man bliver rigere både af at give og modtage den slags gaver.

Også i en af de andre, nu genåbnede kommuner bliver der tændt lys i mørket i begyndelsen af december. I Vegger i Vesthimmerland har der i et par måneder været mørkt i vinduernes hos landsbyens købmand, men 5. december åbner butikken igen, efter at en stor gruppe borgere har købt butikken, sat den i stand og ansat en købmand til at drive den videre. Dermed har de givet hinanden og landsbyen en meget værdifuld gave: Alle, der har boet i en mindre by ved, hvor vigtig netop en købmandsbutik med lys i butiksruderne er.

Samtidig dukker der lyskæder op overalt i det nordjyske, både i handelsgaderne, i forhaverne og på altanerne. I år har mange været tidligt på færde og måske også givet den ekstra gas i erkendelse af, at der er brug for det, og at lyset fra kæderne i øvrigt jager mørke på flugt for alle, der går forbi.

November, din grå håbløshed er ikke nem at bekæmpe i år, hvor nogle af udfordringerne er langt mere alvorlige end blot regnvejr og dårligt humør. Men det er i dagligdagen og i de valg, vi træffer om at gøre en forskel for hinanden, vi kan gøre mest for at vinde over det mørke og triste.