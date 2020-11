Der er masser af tomme sæder: Men turen til København er pludselig blevet dobbelt så dyr

NORDJYLLAND:Har man brug for at komme til København - og gerne med fly - kan det stadig lade sig gøre.

Passagererne skal bare betale mere for det, der er færre tidspunkter på dagen, hvor der er afgang og komforten er ikke helt så høj.

Det er resultatet af, at Norwegian mandag meddelte at de stopper med at flyve mellem Aalborg og København - mens selskabet DAT meddelte, at de til gengæld opgraderer deres rute fra Nordjylland til hovedstaden.

- I sidste uge fandt jeg billetter til 199 kroner, og her til morgen kostede de billigste billetter 435 kroner med DAT og 809 med SAS, så der er pludselig kommet en prisstigning, siger Ole Kirchert Christensen, der er redaktør for webmediet check-in.dk, som dækker flybranchen tæt.

Han fremhæver også, at DAT's og SAS' afgange ligger stort set ligger på samme tider på dagen. Samtidig vil DAT fortsat flyve med turbopropfly, men oplyser, at man kan indsætte større jetfly - som Norwegian fløj med - hvis efterspørgslen stiger.

- Det er vigtigt, at der er to selskaber, så der er priskonkurrence. Men situationen for de rejsende har ændret sig en smule, siger Ole Kirchert Christensen.

Grundlag for mere konkurrence

Direktør i Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen, fortæller, at en anden konsekvens af, at Norwegian lukker, mens DAT opgraderer en smule, bliver, at der dagligt er 600 færre sæder på turene til København - og 750 den modsatte vej.

- Det har dog mindre betydning lige nu, hvor der er ledige sæder, men det kan blive en udfordring, når trafikken normaliserer sig, siger Søren Svendsen, der også peger på, at det vigtigste er, at der fortsat er mindst to selskaber, der flyver på ruten til København og holder prisen nede.

At kapaciteten på ruten mellem Aalborg og København kan blive for lille, giver grundlag for at andre kan komme ind på ruten, forudser Ole Kirchert Christensen.

- Jeg ser et grundlag for ekstra konkurrence i løbet af foråret - når situationen vender tilbage til normalen. Jeg bliver ikke overrasket, hvis der kommer flere fly og eventuelt et eller to selskaber, der vil forsøge at komme ind på ruten, siger han og peger blandt andet på det ungarske lavprisselskab Wizz Air, der i efteråret har åbnet ruter i Norge.

Great Dane Airlines holder øje

Hos Great Dane Airlines, der har hovedkontor i Aalborg, har man noteret sig, at situationen på ruten til København har ændret sig.

- Vi holder øje med situationen, som vi har gjort, siden det kom frem, at Norwegian måske ville forlade Danmark og Aalborg. Men lige nu er der ikke grundlag for at oprette en rute fra Aalborg til København, da flyene på ruten ikke er fyldt op, siger Thomas Hugo Møller.

Great Dane Airlines har to fly, og begge flyver lige nu indenrigstrafik i Vietnam.

Tidligere har selskabet haft en rute fra Aalborg til Malaga, indtil situationen med corona gjorde, at alle rejser til Spanien blev frarådet.

- Vi holder øje med både udenrigs- og indenrigsruter, men der er ingen tvivl om, at ruten til København er den mest interessante, siger Thomas Hugo Møller.