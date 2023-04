Der er to slags jobs - den ene har de gladeste medarbejdere

NORDJYLLAND:Nordjyderne er glade for deres arbejde, men nogle er markant mere tilfredse end andre.

De privat ansatte svarer konsekvent mere positivt end de offentligt ansatte...

1 Her er forskellen

Langt de fleste arbejdende nordjyder - 78 procent - siger, de er meget tilfredse med deres job.

Men hvor 71 procent af de offentligt ansatte betegner sig som meget tilfredse, gælder det 82 procent af de privat ansatte.

2 Yes, det er mandag

De fleste glæder sig til at komme på arbejde.

Udsagnet "Jeg ser næsten altid frem til at gå på arbejde” erklærer 64 procent sig enige eller helt enige i, men igen er der forskel på privat og offentligt ansatte.

I det private er det 69 procent mod 58 procent i det offentlige.

3 Perfekt for mig

61 procent mener, at deres arbejdsplads er den ideelle arbejdsplads for dem:

54 procent af de offentligt ansatte og 66 procent af de privat ansatte.

60 procent svarer også, at de er enige eller helt enige i udsagnet "Jeg taler ofte begejstret om min arbejdsplads og mine arbejdsopgaver".

Det gælder 51 procent i det offentlige og 66 procent i det private.

Panel Nordjylland Hver måned giver 2000 nordjyder deres meninger til kende i Panel Nordjylland. Formålet med panelet er at blive klogere på nordjydernes holdninger, interesser og adfærd.

På baggrund af svarene tegner sig nemlig et troværdigt og nuanceret billede af, hvordan nordjyderne forholder sig til forskellige emner, og hvordan det kommer til udtryk.

Der er omkring 475.000 personer over 18 år i Region Nordjylland. Analyseinstituttet JYSK ANALYSE i Aalborg udvælger deltagerne i Panel Nordjylland på baggrund af køn, alder og bopæl, så panelet er repræsentativt. VIS MERE

4 Tilfredse med sig selv

Aller mest positive er nordjyderne i forhold til deres egen arbejdsindsats.

86 procent føler, at deres arbejdsindsats bidrager til at skabe værdi for deres arbejdsplads:

79 procent af de offentligt ansatte erklærer sig enige eller helt enige i udsagnet og 90 procent af de privat ansatte.

5 En ekstra skalle

Kun ét spørgsmål i undersøgelsen får flere positive svar fra de offentligt ansatte end fra de privat ansatte.

"Jeg er villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt" er sammenlagt 84 procent enige eller helt enige i:

88 procent af dem, der arbejder i det offentlige, mod 82 procent af dem, der arbejder i det private.