Der gik ild i Gnavpot: Beboer fik røgforgiftning

AALBORG:Lidt over middag torsdag eftermiddag gik der ild i Gnavpot, som er et mindre hus, der ligger på Fanøvej i det østlige Aalborg.

Der steg store søjler af røg op fra huset, som kunne ses på lang afstand. Det fortæller Nordjyllands Politi.

Branden startede i køkkenafdelingen i husets eneste rum.

Ejeren af huset fortalte, at han sov inde i huset og vågnede af sin egen hoste. Da han vågnede kunne han ikke se en hånd for sig på grund af røgen. Han løb ud af huset, men løb så tilbage for at hente sin mobil og ringe efter hjælp.

Det gav ham en mindre røgforgiftning, siger indsatsleder Niels Eltzholtz.

Ejeren af huset er blevet kørt til hospitalet, hvor han skal kontrolleres for røgforgiftning.

Politiet har afspærret området af og brandvæsenet er kørt fra stedet.