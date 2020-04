Der kommer en dag efter coronakrisen: Vi skal arbejde sammen på en helt ny måde

Under coronakrisen har man begravet de ideologiske stridsøkser af ren og skær nød, og det har gjort det muligt for politikerne sammen med arbejdsmarkedets parter hurtigt at finde sammen om eksempelvis hjælpepakker til nødlidende virksomheder. Stridsøkserne bør forblive begravet, mener arbejdsforsker. Foto: John Schnobrich / Unsplash