Der måtte fintælling til: Lise Bech klar til ny periode

NORDJYLLAND: - Jeg er super glad for at være med igen.

Lettelsen over ikke at være vraget og - efter en fintælling af stemmerne - at være blevet valgt til Folketinget for den næste periode lyste ud af Dansk Folkepartis Lise Bech, efter at de personlige stemmetal var blevet offentliggjort torsdag eftermiddag.

Lise Bech fik 2.306 personlige stemmer og overgik dermed partifællerne Ib Poulsen, 1.399 stemmer, og Morten Marinus, der fik 1953 stemmer og som nu begge må forlade Folketinget. Tættest på DF-kvinden var dog en nyopstillet kandidat - nemlig Kim Edberg Andersen, der opnåede 2.019 stemmer.

Lise Bech understreger, at hun er ked af at have mistet gode folketingskolleger, der altså ikke kom med igen.

- Men sådan er det jo - sådan er spillet, siger hun.

Lise Bech kan ikke forklare, hvordan hun fik slået Ib Poulsen fra Thy.

- Jeg er jo spidskandidat i Thy-Mors i Thistedkredsen, mens Ib er opstillet et andet sted. Om det har noget at sige, ved jeg ikke rigtig, siger DF-kvinden.

Vil passe på landbrug og fødevareproduktion

Om de næste fire år siger hun:

- De skal bruges til at passe på dansk landbrug og dansk fødevareproduktion, og jeg tror, det bliver svært med det røde flertal vi har fået nu. Men vi må se, det skal nok gå, lyder det optimistisk fra Lise Bech.

Hun mener ikke Dansk Folkeparti så forkert ved ikke at markedsføre partiets klimapolitik:

- Nej men vi kunne jo nærmest ikke komme til. Vi har jo en klimapolitik, vi har en fornuftig klimapolitik. Men vi kunne ikke komme til på den overbudspolitik, der kørte på området i valgkampen. Jeg håber det bliver mere realistisk, når vi skal til at arbejde for alvor i det nye Folketing, forklarer hun.