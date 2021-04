Derfor er det ikke alle, der får udbetalt overskydende skat

Flere hundrede tusinde sad i kø, da det var muligt at se på Skat.dk, om man skulle have penge tilbage i skat eller betale tilbage til statskassen.

Men selvom der har været glæde over, at grønne tal tonede frem på skærmen, at det ikke hos alle, at den glæde forbliver.

Det oplyser Gældsstyrelsen.

Siden fredag begyndte Skattestyrelsen at betale overskydende skat tilbage, men nogle har ikke modtaget pengene, selvom årsopgørelsen ellers viste, at de skulle have noget tilbage.

Det skyldes, at Gældsstyrelsen kan gå ind og inddrage pengene, hvis man har gæld til det offentlige. Det kaldes for modregning, hvor pengene på den måde går til at dække gælden helt eller delvist.

- For nogle vil det nok komme som en overraskelse, at deres overskydende skat går til at dække deres gæld til det offentlige i stedet for at blive udbetalt. Men vi holder selvfølgelig øje med, hvem der har gæld til det offentlige, for det er vores ansvar at sørge for enhver svarer sit, og at den fælles samfundskontrakt overholdes. Med modregning sikrer vi, at gælden til det offentlige bliver nedbragt, inden skyldnerne får penge i hånden, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh i en pressemeddelelse.

I gennemsnit skal en person i Region Nordjylland have 5267 kroner tilbage i skat for 2020. På landsplan er gennemsnittet 5422 kroner.

2,5 milliarder

Sidste år var der mere end 365.000 skyldnere, som fik trukket hele eller dele af det beløb, som ellers stod med grønt på deres årsopgørelse.

De blev modregnet for 2,5 milliarder kroner, og Gældsstyrelsen forventer igen i år at få et milliardbeløb hentet ind til det offentlige på samme måde.

Tager man andre offentlige udbetalinger med i regningen, altså ikke kun tilbagebetaling af overskydende skat, var det beløb cirka tre milliarder for 2020.

Modregningen er på den måde et af Gældsstyrelsens mest effektive inddrivelsesværktøjer.

I 2021 er der cirka 3,6 millioner danskere, der har grønne tal på årsopgørelsen.