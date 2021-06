Derfor får du mågerne på nakken: Vi er midt i yngletiden

NORDJYLLAND:Du går ned ad gaden i dine egne tanker med snuden solidt begravet i din mobiltelefon, og så! Skrig, skrig og lyden af vinger, der kommer meget tæt på dig. Hvis ikke du rent faktisk får et slag fra luften. Lidt som taget ud af en scene fra Hitchkocks "Fuglene".

Den situation er der mange, der oplever for tiden, specielt i havnebyer som Nibe, Aalborg og Frederikshavn, og de truende og intimiderende fugle er måger. Ynglende måger, der forsvarer deres reder eller unger, som du uforvarende er kommet for tæt på.

Det er de to mågearter stormmåge og sølvmåge, der optræder på den måde, hvis de føler, at deres afkom er truet, og den eneste måde, du reelt kan undgå det på, er at holde dig i en vis afstand af reder og unger.

Foto: Ole Sanvig Knudsen

Rederne kan det være sin sag at undgå, hvis den er bygget på et fladt tag eller på et stendige med bevoksning hen over, og så er man lidt på den. Ungerne derimod er det muligt at se og styre udenom, hvis man lige holder øje med, hvor man går - de går rundt i nærheden af rederne på tagene, men der kan ske det, at de falder ned fra taget, så de ender med at gå rundt sammen med os andre; og så er det, at forældrene kommer på banen for at beskytte de små.

De to mågearter ligner hinanden ret meget, med sølvmågen som den største. De har begge hvidt hoved og vinger og grå ryg, men udover størrelsen kan man se forskel på dem på næbbet. Sølvmågen har en rød knop nederst på næbet, som stormmågen ikke har - og så har sølvmågen også meget lyse øjne, mens stormmågen har mørke øjne.

Det gør i øvrigt pænt naller at få en fuld bodyslam af "bare" en stormmåge, skal undertegnede hilse og sige. Det skete for mig sidste år på Hirsholm, hvor det er komplet umuligt ikke på et eller andet tidspunkt uforvarende at komme inden for en kæmpende mors grænse, når man bevæger sig rundt på øen.

For det meste nøjes de med at true og skrige, men lige den dag besluttede en af dem altså at give mig et ordentligt nakkedrag med fuld skrald: En øm nakke i et par dage.