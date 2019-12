Derfor får du stød lige nu - og sådan undgår du det

HELE LANDET: Har du også bemærket det? Det lille rap over fingrene, når du tager i dørhåndtaget. Eller håret, der stritter i alle retninger og slet ikke lader sig styre. Forklaringen hedder statisk elektricitet, og det er netop højsæson for den slags her i vinterperioden, når luftfugtigheden er lav.

Ifølge Indeklimaportalen.dk opstår statisk elektricitet hovedsageligt på grund af gnidninger mellem to ikke-ledende materialer. Det kan for eksempel være mellem sko og gulvbelægning eller mellem tøj og stolebetræk.

Det er ikke farligt for os at få de små elektriske stød, men ligefrem rart er det heller ikke.

Heldigvis er der meget, man selv kan gøre for at undgå de ubehagelige stød i hverdagen.