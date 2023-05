Derfor får tusindvis af danskere pludselig penge for at bruge strøm

NORDJYLLAND:Har du sat en tøjvask over søndag eftermiddag, har du muligvis tjent penge.

Det lyder paradoksalt. Men er ikke desto mindre rigtigt.

Søndag eftermiddag har elkunder vest for Storebælt - det vil sige jyder og fynboer - kunnet tjene omkring 50 øre på at sætte en tøjvask over.

Det kræver dog, at de har en variabel elaftale.

Det vil sige, at din elpris følger elbørsen og skifter time for time.

Lige siden søndag formiddag har prisen på strøm i hele landet været i minus.

Og især i Jylland og på Fyn har priserne på strøm ligget langt under nul.

Fra klokken 13 til 15 var elprisen helt nede i -0,97 kroner for en kWh vest for Storebælt.

- Når elprisen er i minus betyder det, at du rent faktisk får penge for at bruge strøm. Meget af gevinsten bliver så ædt op af afgiften, som du betaler for at få transporteret dit strøm.

- Men vest for Storebælt har man i dag faktisk fået penge for at bruge strøm - selv efter at afgifterne er betalt. I de billigste timer midt på dagen har man rundt regnet tjent 50 øre på at sætte en tøjvask over - efter afgifter, fortæller Kristian Rune Poulsen, chefkonsulent hos brancheforeningen Green Power Denmark.

Sker igen mandag

I praksis bliver du ikke afregnet hver time.

I stedet lægges elforbruget for hver time sammen på din opgørelse - hvad enten du er måneds- eller kvartalsafregnet.

- Der vil så stå et minus ud for det, hvad du skal betale for de timer. Så det vil trække et par kroner i den rigtige retning, alt efter hvor meget du har brugt, siger Kristian Rune Poulsen.

Søndag aften er strømprisen igen gået i plus i både Vest- og Østdanmark.

Men mandag eftermiddag kommer den igen et stykke under nul.

De største besparelser får man vest for Storebælt på samme tid som i dag. Nemlig mellem klokken 13 og 15.

Her kommer

Solceller er forklaringen

Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man kan tjene penge på at bruge strøm?

Årsagen er, at der i øjeblikket bliver produceret alt for meget strøm fra især solceller og vindmøller.

- Der er gang i en priskrig, hvor leverandører underbyder hinanden. Det er kun dem, der har budt den laveste pris ind, der får lov at producere. Derfor er der leverandører, der gerne vil give os penge for at bruge deres strøm, forklarer Kristian Rune Poulsen.

I Danmark lukker mange store vindmølleparker, når strømmen bliver lav, så de ikke skal betale for at komme af med deres strøm. Men sådan er det ikke alle steder.

- Det er gået hurtigt med nye solcelleparker rundt i hele Europa. Det er virkelig gået stærkt i Danmark og i mange andre lande i år. Og det virker ikke som om, at alle har incitament i deres aftaler eller helt har vænnet sig til, at de altså kan slukke deres anlæg. Og så er det, at vi får de her negative elpriser, siger Kristian Rune Poulsen.

Masser af strøm fra Holland

Årsagen til, at jyderne og fynboerne søndag er sluppet billigere end sjællænderne, skal findes i Holland.

Her har man rigtig meget overskudsstrøm, der bliver kanaliseret videre til Jylland. Herfra bliver det sendt videre til Sjælland og Norge.

Men det er begrænset hvor meget, der kan sendes over Storebælt. Det kabel der ligger på bunden af Storebælt er på 600 megawatt, og det er en relativ stor begrænsning.

Solcelleejere må til lommen

De mange nye sol- og vindparker er godt nyt for forbrugerne.

- Det er det, der er medicinen mod energikrisen. Lige nu går det rigtig godt med at komme ud af energikrisen. Jeg vil ikke sige, at vi er helt ude af den, for der er en vinter mere, der lurer. Og vi får altså ikke samme mængder gas, som vi har gjort tidligere.

- Men det her er et tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning, siger Kristian Rune Poulsen.

Dog er de lave priser knap så sjove for solcelle-ejere. For dem kan det nemlig ende med at koste penge at komme af med overskydende strøm.