Derfor flyver helikopter rundt over Aalborg

AALBORG:Mandag og tirsdag har man måske undret sig over, at der har fløjet en helikopter rundt over Aalborg. I hvert har flere med undren forhørt sig hos Nordjyske, om hvorfor helikopteren har været i luften.

- Det er ren og skær træning, så de er ude at strække vingerne. Nogen gange så kan beredskabet godt flyve en tur for at holde status eller andet. Og så skal man også op på et bestemt antal fløjne timer om året for, at man må styre sådanne fartøjer, siger Morten Valentin Jensen, presseofficer ved flyvestation Aalborg.