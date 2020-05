Efter raket-succes i USA: Se Aalborg Universitets rumfartsplaner

USA/NORDJYLLAND:Millioner af seere i USA og resten af verden så med, da den amerikanske SpaceX-raket lørdag aften dansk tid blev sendt op fra Kennedy Space Center i Florida, USA.

Raketten skal bringe de to astronauter Robert Behnken og Douglas Hurley op til den Den Internationale Rumstation/ISS.

Blandt de mange, der via netstreaming fulgte opsendelsen af raketten, var lektor Jens Dalsgaard Nielsen fra Aalborg Universitet/AAU. Han har sammen med studerende været med til at bygge de satellitter, som universitetet står bag.

Nye tider for rumfart

- Det er epokegørende, at private firmaer begynder at flyve til rumstationen, og at det også er private firmaer, der kommer til at stå for at flyve længere ud i Rummet. Det har man ikke set før, siger AAU-lektoren.

Det varsler nye tider, som også kommer til at gavne Aalborg Universitet, der tidligere har fået sendt seks små satellitter ud i kredsløb om Jorden.

- Det er en rigtig god ting, set fra vores side af, at opsendelserne begynder at blive meget billigere, siger Jens Dalsgaard Nielsen.

Han fortæller her om opsendelsen:

Lyt til... Raketopsendelse har betydning for AAU

Det er det private firmas SpaceX, ejet af rigmanden Elon Musk, der har bygget rumraketten. Opsendelsen lørdag skete i samarbejde med den amerikanske rumfartsadministration NASA.

Det er første gang siden 2011, at USA sender et bemandet rumfartøj op.

Opsendelsen er endnu et skridt frem for kommerciel rumtrafik og presser opsendelsespriserne ned.

Video fra Rummet

Dermed er det blevet billigere for også Aalborg Universitet at få sendt satellitter ud i Rummet. Efter planen skal en endnu en AAUSAT-satellit opsendes næste år, og det kan måske blive fra USA.

Det er endnu ikke afgjort, hvilke faciliteter den kommende AAU-satellit skal have.

Men Jens Dalsgaard Nielsen kunne godt tænke sig, at den - som en gimmick - kunne sende direkte video fra Rummet ned til Jorden og AAU.