Derfor skal du gå lange ture under corona

Af Cecilie Lyngberg, Ritzau Fokus

"Jeg har gået mig mine bedste tanker til - og jeg kender ingen tanke så tung, at jeg ikke kan gå mig fra den".

Ordene kommer fra Søren Kirkegaard i 1800-tallet, men de kunne lige så godt være skrevet i 2020.

Flere har nemlig kastet sig over de lange gåture under coronapandemien. Nogle som motion, andre som et mentalt frirum - eller begge dele.

- Det er alletiders. For det værste, man kan gøre, er at sidde stille indendørs og blive inaktiv, isoleret og ensom, siger Bente Klarlund, der er overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

Mindre risiko

Helt lavpraktisk holder man afstand, og virusbærende aerosoler bliver fortyndet i luften, så risikoen for at smitte er minimal.

Ved at dyrke motion ruster man desuden kroppen til bedre at kunne klare en coronainfektion. Motion forebygger ikke corona, men det mindsker risikoen for et alvorligt forløb, hvis man først bliver syg, forklarer overlægen.

Gåture og hverdagsmotion nedsætter nemlig risikoen for en række livsstilssygdomme.

Omvendt indikerer flere studier, at overvægt, inaktivitet og livsstilssygdomme øger risikoen for et alvorligt coronaforløb.

- Så alt andet lige vil man som motionist være bedre stillet, konstaterer Bente Klarlund.

Dertil kommer alle de mentale effekter, tilføjer Lisbeth Olesen, der er bevægelsespædagog og gåvejleder med kurser hos blandt andet DGI, Ældre Sagen og Gotvedinstituttet.

Gåturen kan give en følelse af jordforbindelse, og man er fysisk til stede i kroppen.

Man får et bedre fodfæste - både i konkret og overført betydning. Og det er godt i en tid med skiftende meldinger, bekymringer og mange ting, der suser om ørerne, siger Lisbeth Olesen.

Forskning viser eksempelvis, at bare 20 minutters rask gang i grønne omgivelser sænker kortisolniveauet. Kortisol kaldes populært "stresshormonet?. Samtidig frigives glædeshormoner såsom endorfin og serotonin.

Isolation øger angst og stress

Helt lavpraktisk er gåturen også et rum til at være social eller ude blandt andre. Det er godt, fordi isolation øger risikoen for angst og stress.

Og i forvejen ved vi, at coronasituationen har været stressende og angstfyldt for mange mennesker, fordi de er bange for smitte, har ændrede arbejdsforhold eller er alene uden social kontakt, siger Bente Klarlund.

Et sidste argument er friheden på de åbne landeveje, stier og landskaber.

Når man finder ind i en god gangrytme, kan det give en følelse af ren nydelse, flow og kropslig frihed. Og det alene er i sig selv argument for at skulle gå under coronapandemien, siger Lisbeth Olesen.