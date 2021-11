Derfor skal du handle lokalt - også når du jagter black friday-tilbud online

Sammenfaldet virker næsten ironisk.

Onsdag eftermiddag præsenterede sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), en række forslag til at bremse coronasmitten - herunder udvidet brug af mundbind i detailbranchen. Fredag finder den amerikansk-importerede begivenhed black friday sted. Handelsdagen har gennem de seneste år lokket kunder i stort antal til butikker, stormagasiner og centre med markante kø-tilbud og ekstra lange åbningstider.

Muligvis belært af sidste års corona-erfaring - og muligvis også i et forsøg på at udnytte forbrugsfesten endnu mere - er konceptet black friday hos mange butikker dog blevet udvidet til såkaldt black week, hvor tilbudene fordeles ud på ugen.

En stor del - hvis ikke størstedelen - af tilbuddene til black friday er rykket online. Og det kan have konsekvenser for vores lokale butiksmiljø.

For forbrugshøjtiden er en festdag for vores lokale butiks- og handelsliv. Som forbruger kan man gøre et kup og klare julegaveindkøbene tidligt. Men det sætter os selvfølgelig i et dilemma, når coronasmitten samtidig er stigende, og når der igen er restriktioner på vej - blot ganske få dage efter den store handelsdag.

Hos Fætter BR i City Syd var der allerede torsdag så mange besøgende i butikken, at samtlige indkøbsvogne og kurve var i brug, mens kunderne ventede i timelange køer. Hos ejerne tog man dog situationen med sindsro:

- Vi er meget trygge ved situationen, for vi læner os op ad myndighedernes retningslinjer. Vi har fortsat afstandsmærkninger, håndsprit og plexiglasskærme mellem personale og de handlende, lød beskeden fra Jacob Nielsen, som er presseansvarlig i Salling Group.

Så selvom der uden tvivl bliver travlt i butikkerne rundt omkring i de nordjyske byer de næste dage, så er der nok alligevel mange, der vælger at jagte black friday-tilbud online i stedet for - ligesom de i stor stil gjorde sidste år.

I 2020 meldte Postnord om et rekordhøjt antal pakker - med op mod 50 procent flere pakker i forhold til samme tidspunkt i 2019. Hele 800.000 pakker var gennem pakketerminalerne lød det dengang i en pressemeddelelse fra Dansk Industri.

Og det er på alle mulige måder bekvemt og effektivt at handle online, men det kan desværre også risikere at koste for vores mindre butikker her i landsdelen.

Vi får det lokale handelsliv, som vi som forbrugere selv bakker op om. Og hvis vi ønsker os interessante bymiljøer med butikker og liv, er det særdeles relevant at overveje som forbruger, hvor man handler - også når man handler online.

At lægge sine penge hos en lokal virksomhed eller forretning betyder, at vi både sikrer skatteindtægter og arbejdspladser i landsdelen.