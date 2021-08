De lyse nætter er snart forbi: Her kan du nyde dem længst

NORDJYLLAND:"Nu kommer fuglene igen. Og lyset vælter pludselig ind. Det kommer gennem alle sprækker. Lyse nætter er tilbage..."

Sådan synger Alberte og minder os alle om den tid på året, hvor solen og fuglene går i seng på samme tid som mange af os mennesker.

Nu lakker de lyse nætter mod enden for denne gang. Men i Nordjylland er vi så heldige at beholde dem lidt længere end andre steder i landet.

Det er TV2 Vejret, som har set på, hvornår de lyse nætter begynder, og hvornår de slutter, og det afhænger som sagt af, hvor man har bosat sig.

Skagen er nemlig det punkt i landet, hvor der er flest lyse nætter at boltre sig i. Således er der hen over sommeren hele 108 lyse nætter i Skagen, skriver TV2 Vejret.

Omvendt er der længst mod syd i Gedser kun 86.

Men hvorfor har vi overhovedet lyse nætter her i landet. For at finde forklaringen på det, skal vi regne i grader.

I løbet af sommerhalvåret har solen en lang periode, hvor den står mindre end 18 grader under horisonten. Det betyder, at solen kan lyse op over horisonten efter solnedgang og derved opstår den lyse nattehimmel.

Jo længere mod nord, jo længere er perioden med de lyse nætter, og derfor er der flere lyse nætter i Skagen end i Gedser mod syd.

I Skagen strækker de lyse nætter sig fra 29. april til 14. august, mens man i Aalborg må nøjes med perioden fra 1. maj til 11. august.