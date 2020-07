Det blev en dyr køretur til Skagen for nogle af dem, der viste firmabilen frem til Hellerup-ugen

SKAGEN:En del af de gæster, der kommer til Skagen i uge 29, kommer i biler, der har lettet ejerens bankkontoen for et betydeligt beløb, da de blev købt.

Men der er også en del af bilejerne, der har glemt at betale det til statskassen, som de burde for at kunne køre i bilen til Skagen.

Erfaringerne viser nemlig, at en del af bilerne er firmabiler eller biler på gule plader, som ikke må bruges til at køre på ferie.

Derfor har Motorstyrelsen, der er en del af det tidligere Skat, været i byen og kontrolleret en del af bilerne.

Der var ingen af de biler, der er på billederne, der havde problemer, men Motorstyrelsen har standset en del billister, der kan forvente en klækkelig bøde for at køre i firmabiler eller biler på gule plader til festlighederne i Skagen. Foto: Jan Pedersen

- Vi har tidligere holdt kontrolaktioner i Skagen, og erfaringerne viser, at en del af gæsterne i byen blandt andet ikke overholder reglerne for at køre i gulpladebiler eller firmabiler. Bilisterne risikerer derfor at skulle betale en bøde eller betale et stort beløb i afgift, siger Jørgen Rasmussen, der er konstitueret direktør i Motorstyrelsen, i en pressemeddelelse, som styrelsen sendte ud på forhånd.

Aktionerne skete forskellige steder i Skagen og styrelsen fik hjælp fra politiet.

Og der er stoppet biler, hvor ejeren ikke havde styr på afgifterne, men fredag eftermiddag kan Motorstyrelsen ikke oplyse, hvor mange biler der er standset og i hvor mange tilfælde, at ejeren ikke havde styr på afgiften.

Medarbejderne fra Motorstyrelsen skal først hjem og kigge sagerne igennem, før de i næste uge håber at have et overblik over resultatet af auktionen.