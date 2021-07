Det bliver ved: På ny risiko for skybrud

NORDJYLLAND:"Ustabil luft ligger over landet og giver gode muligheder for dannelse af kraftige regn- og tordenbyger".

Sådan lyder det i et varsel fra vagthavende meteorolog Henning Gisselø, Danmarks Meteorologiske Institut. Varslet er sendt ud klokken 06.30 torsdag morgen og gælder fra ved middagstid og frem til omkring klokken 21 torsdag aften.

"Over de centrale dele af landet kan bygerne blive så kraftige, at der er risiko for skybrud i eftermiddags- og de tidlige aftentimer. Kriteriet for skybrud er mere end 15 mm nedbør på 30 minutter", lyder det i varslet.

Varslet gælder for det meste af landet og også det meste af Nordjylland, men Thy-Mors-området går dog fri af varslet.

Du kan følge varslerne fra DMI her

Der vil også kunne komme regn- og tordenbyger i resten af landet, men her forventes de ikke at kunne give skybrud.