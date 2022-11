Det burde ikke kunne ske: Nordjysk kvinde fik to stemmesedler

NORDJYLLAND:Det burde ikke kunne ske - men alligevel har den samme nordjysk kvinde fået to forskellige valgkort til det netop overståede folketingsvalg.

Og i en situation, hvor valgafgørelsen har været så tæt, som tilfældet er - så er det i den grad problematisk, hvis der kan rejses tvivl om valghandlingens troværdighed.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der i det nævnte tilfælde udstedt to valgkort med forskellige valgkortnumre til den samme kvinde.

Kvinden bor på Læsø, og herfra bekræfter borgmester Tobias Birch Johansen (V) - som samtidig er formand for den lokale valgbestyrelse - at det er sket en fejl.

- Af uforklarlige årsager er der sket det, at hun har fået to valgkort tilsendt. Men det er egentlig irrelevant i og med, at vi har tre elementer (i valgproceduren, red.) , som man skal igennem. Du kan sådan set have ti valgkort, men du kan kun stemme én gang. For når først dit personnummer er registreret i databasen, så kan du ikke stemme mere. Så du kan ikke gå ind en gang til med det næste valgkort. Så rent praktisk er betydningen fuldstændig ligegyldig.

Så det er 100 procent sikkert, at den her kvinde ikke ville kunne stemme to gange?

- Ja, ja. Det er 100 procent sikkert, fastslår Tobias Birch Johansen.

Hvorfor kan fejlen ske?



- Der kan jo ske fejl alle steder, og det er jo netop derfor, at systemet er opbygget på den måde, som det er. Der er flere elementer, der skal opfyldes, for at man har ret til at stemme - og det er jo netop for at opfange sådan nogle fejl, siger Tobias Birch Johansen og tilføjer:

- Men hvordan det lige kan ske, at der kommer to valgkort ud, det ved jeg ikke. Det er da klart, at folk skal ikke have to valgkort - men det er så vidt jeg ved også første gang, at det er sket på Læsø.

Nordjyske har onsdag morgen kontaktet Indenrigs- og Boligministeriet, der er ansvarlig for afviklingen af folketingsvalget. Foreløbig har ministeriet ikke kunnet give et svar på, hvorfor den pågældende kvinde har kunnet modtage to forskellige valgkort.