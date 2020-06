Det canadiske håb forlænger aftale i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Den candiske back 27-årige Kyle Hope kom i slutningen af januar til Frederikshavn White Hawks. Men det blev kun til nogle ganske få optrædener, inden ishockey-sæsonen blev lukket ned på grund af corona.

Men de kampe, som den canadiske spiller trods alt nåede, efterlod så godt et indtryk, at han nu er blevet tilbudt - og har underskrevet - en ny kontrakt med ishockeyholdet fra Frederikshavn.

- Vi fik dog set nogle store kvaliteter hos Kyle Hope, i den korte tid, hvor han blandt andet var med i den succesrige weekend i Aalborg, hvor vi hentede Final 4 trofæet. Her gled Kyle Hope ind i truppen i netop den weekend, og han beviste hurtigt sit værd i truppen, skriver Elite Nord Frederikshavn A/S, der står bag Frederikshavn White Hawks, i en pressemeddelelse.

Publikumsyndling

I Frederikshavn er Kyle Hope i den kommende sæson tiltænkt rollen som back, selvom han tidligere har optrådt som forward i andre klubber. Han er en offensivt indstillet back, og har allerede leveret syv point for Frederikshavn.

- I Kyle Hope er vi heller ikke i tvivl om, at vi har fået os en publikumsyndling. Han er vellidt i truppen, og hans facon og spillestil, gør ham også til et idol blandt vores fans. Det nåede vi allerede at se i hans første kampe for holdet. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at der siden vi lukkede ned har været mange fans, der har efterspurgt en kontraktforlængelse, og derfor er vi ekstra stolte og glade for, at det nu er gået i orden, skriver Elite Nord Frederikshavn A/S i pressemeddelelsen.

Selv siger Kyle Hope om forlængelsen af kontrakten.

- Jeg er virkelig glad for at skulle fortsætte i Frederikshavn White Hawks. Det er en fantastisk organisation, der vil vinde, hvilket tiltaler mig meget. Vi fik vist i sidste sæson, at vi kunne vinde et trofæ, og det skal vi bygge videre på i den kommende sæson.

Kyle Hope opholder sig lige nu i Canada men returnerer til Frederikshavn i løbet af sommeren.