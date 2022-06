Det er hot, hot, hot i Nordjylland - og hvor længe bliver det så ved?

Det er den tid på året, som mange af os har ventet på i månedsvis.

Her på kanten af juli, hvor børnene har fået skoleferie, og voksenferien enten er begyndt eller venter rundt om hjørnet, vil vi gerne se sol og høje temperaturer på vejrkortet.

Og torsdag har vi fået, hvad vi beder om.

Med en vejrudsigt, der lover tørt vejr og en del sol i det nordjyske og temperaturer, der kan komme helt op på magiske 27 grader, så er det vel tid til en kølig dukkert og en kold is i varmen.

Men som altid er spørgsmålet, når det kommer til sommertemperaturer her i landet. Hvor længe holder det ved?

Et kig i krystalkuglen - eller nærmere i DMI's vejrudsigt for de kommende dage - afslører, at sommervejret er som en teenageforelskelse - flygtig.

Fredag bliver det nemlig også tør og solrigt, men regn og torden truer sommeridyllen fra sydvest. Temperaturen holder sig dog stadig i det lune hjørne med op mod 27 grader.

Weekenden begynder en anelse køligere med op mod 23 grader, mens søndag igen bliver varmere - men også med risiko - eller chance om man vil - for regn eller byger.

Begyndelsen af næste uge, hvor mange begynder deres ferie , bliver også pæn, men så holder det sjove også op for denne omgang.

Midt i næste uge er det blæsende vejr med mulighed for regn eller byger - og faldende temperaturer, vi ser frem imod.

Men det er jo før set, at meteorologer kan tage fejl i deres forudsigelser. Måske gør det sig også gældende denne gang?

Hvis du har lyst til at se, hvordan langtidsprognosen ser ud for de kommende sommeruger, så kan du læse meteorologernes bedste bud på DMI's hjemmeside.