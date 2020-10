Det er ikke altid lige let at finde ud af, hvornår man skal bruge mundbind

Hvis du er kommet hjemmefra uden mundbind her til morgen, vil mange steder nu være lukket land for dig.

Måske har du vænnet dig til, at mundbindet skal på inden du står på bussen eller hvis du besøger en cafe. Men nu gælder kravet også i bygninger, hvor der er offentlig adgang.

Men der er også undtagelser fra kravet om mundbind, og det kan gøre det svært at finde rundt i.

Her kommer tre situationer, hvor du måske, måske ikke skal have mundbind på.

Den lette: Supermarkedet

Her er der ikke så meget at være i tvivl om - du skal have mundbind eller visir på, når du skal ned og hente to liter mælk i din lokale brugs.

Kilde: Coronasmitte.dk

Mundbindet skal på inden du går ind. Du må først tage det af, når du er ude igen.

Den middelsvære: Svømmehallen

Nu begynder det at blive lidt mere kompliceret. Skal du en tur i svømmehallen, så skal du have mundbind på, når du kommer ind fra gaden.

Kilde: Kulturministeriet

Når du skal klæde om, kan du tage mundbindet af, og du skal først have det på igen, når du er færdig med at svømme og forlader omklædningsrummet for at bevæge dig mod udgangen.

Når du er ude i den fri luft, kan du igen tage mundbindet af.

Samme princip gælder i øvrigt i fitnesscentret eller i idrætsforeningen: Når du skal klæde om og når du er i gang med at træne, behøver du ikke have mundbind på.

Den svære: Uddannelsesinstitutionen

Hvis du går i folkeskolen, er det egentlig let nok: Her skal man ikke have mundbind på.

Men hvis du går på en ungdomsuddannelse, en voksenuddannelse eller en videregående uddannelse, så skal du som elev eller studerende have mundbind på.

Dog ikke, når du deltager i undervisningen, hvor du må tage mundbindet af.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Din underviser er fritaget fra mundbindskravet.

Som udgangspunkt.

For lærere og undervisere, der har mere end to klasser eller to hold i løbet af en dag, skal bære mundbind.

Hvis du synes, at de nye mundbinds-regler er indviklede, så trøst dig med dette: Med tiden skal du nok få styr på det.