NORDJYLLAND:Skal gravsten genanvendes, når gravstedet ikke længere skal bruges?

Det er der tilsyneladende flere og flere danskere, der synes.

Derfor er flere stenhuggere også begyndt at give genbrugte gravsten et større fokus – heriblandt Karl Badsberg-Nielsen fra Dronninglund, der ligefrem har fået udstillinger på flere nordjyske kirkegårde.

Men selvom det lyder som en god idé at genbruge gravsten, så nye ikke skal hugges ud af jorden, så er det ikke nødvendigvis gavnligt i stor skala.

Det mener Michael Rohde Petersen, der er HR-og kommunikationschef hos Danske Stenhuggerier.

- Det er ikke genbrugsgravsten, der redder klimaet.

Michael Rohde-Petersen HR- og kommunikationschef hos Danske Stenhuggerier. Virksomheden er den største på det danske gravstensmarked. Foto: Danske Stenhuggerier, Verner Kjaersgaard

Tungt arbejde

Danske Stenhuggerier er en kæmpe spiller på det danske gravstensmarked. Over 60 procent af alle nye gravsten, der sættes op i Danmark, er produceret af dem.

Her fortæller Michael Rohde-Petersen, at genbrug af en gravsten sagtens kan give god mening for den enkelte familie, og man vil også sagtens kunne finde eksempler på gravsten, hvor der er en CO2-gevinst at hente på genbrug.

Men at genbruge gravsten er ikke nødvendigvis noget med bare at rive bogstaverne af og sætte nye på, fortæller han.

- Der kan være tilfælde, hvor man er nødt til at skære de yderste to til tre centimeter af gravstenen og genskabe en fuldstændig ny overflade.

For at få overfladen pæn og ru igen, efter man har savet det yderste lag af, brænder man overfladen med en skærebrænder, der kører på en blanding af gas og ilt. Og det er CO2-mæssigt en tung proces, fortæller han.

- Det er ekstremt energikrævende, når man gør det på én enkelt gravsten ad gangen. Det er meget mere energieffektivt at producere 50 ens gravsten på et energioptimeret, moderne produktionsanlæg.

Granit er ikke nogen begrænset ressource, fortæller Michael Rohde-Petersen. Derfor ligger klima- og miljøbelastningen i transport og forarbejdning af stenene. Foto: Danske Stenhuggerier, Lars Møller

Knuste sten er også genbrug

Michael Rohde-Petersen understreger også, at samtlige gravsten i dag bliver genanvendt – også selvom de måske ikke bliver genbrugt som nye gravsten.

I stedet bliver de knust og brugt til vejfyld eller i bygningsindustrien.

- Hvis vi stopper med at knuse gravsten til det formål, skal vi ud at finde det knuste granit et andet sted.

Adspurgt afviser kommunikationschefen, at hans holdning omkring genbrugsgravsten skyldes, at firmaet lever af at sælge nye sten.

Ifølge ham lever stenhuggere nemlig af at løfte tunge ting med hænderne. Og om der skal løftes genbrugte eller nye sten, gør ikke den store forskel for dem.

Er det ikke en bedre løsning for klimaet, hvis en gravsten genbruges en gang eller to, før den så knuses og bruges til veje?

- Det vil være forskelligt fra sag til sag. Der vil være gravsten, der kan genbruges uden de store omkostninger, men der vil også være gravsten, der ikke vil være egnet til det.

Hvis klimabelastningen er vigtig for familien, opfordrer Danske Stenhuggerier derfor kunderne til at købe sten fra Sydsverige eller Bornholm, der ikke er fragtet hertil langvejs fra. Den type sten er også den mest solgte.