Det havde været en fordel at skynde sig langsomt med kviktest

Da vi først hørte om de såkaldte antigentest - eller kviktest - fik de ikke noget godt skudsmål af sundhedsmyndighederne. De var for upræcise til, at vi rigtigt kan bruge dem til noget, lød det.

Måske blev man klogere, måske var det mere af nød, det er svært at afgøre. Men et faktum er det, at da julens store smitteudbrud begyndte at bide fra sig, blev kviktest-muligheden en vigtig brik i teststrategien. Netop kviktest skulle blandt andet skærme beboerne på landets plejehjem mod smitte, indtil de som de første kunne få de to vaccinestik. Det skulle ske ved mobile testenheder, som kunne teste plejehjemspersonalet, når de mødte ind på arbejde.

Men det viste sig som bekendt, at det var noget sværere at få etableret mobile testcentre i hobetal til at køre rundt til alle landets plejehjem. Måske ikke så overraskende, hvis man lige have tænkt sådan et setup igennem: Det er immervæk noget af en opgave at indrette rullende testcentre, finde og uddanne personale og få udtænkt den hurtigste og bedste køreplan for testcentrene hen over en højtid.

Resultatet blev, at der gik uger, hvor plejehjemspersonale ikke blev testet. Og dybt tragisk er det, at der netop i juledagene og ugerne efter fandt flere smitteudbrud sted på plejehjem landet over.

En aftale med den private leverandør SOS International skulle have givet en ny start til kviktest-indsatsen. Men efter kun en uge har Danske Regioner opsagt aftalen, efter at Politiken og BT har kunnet afdække store problemer med hygiejnen og eklatant dårlig håndtering af de testedes personlige data. Samtidig har der fra begyndelsen hersket stor uklarhed om tilbuddet: Formålet var flere kviktest, men samtidig blev teststeder lukket. Og opgaven med mobilt at teste plejehjemspersonale, pædagoger og de mindstes skolelærere virkede også meget svær at håndtere i det helt nye udbud.

Selvom det er en drastisk beslutning at opsige en aftale, og på trods af, at en helt ny model skal sættes i værk, når Falcks midlertidige engagement stopper, kan det være en særdeles klog beslutning. Regioner og kommuner har fået tid til at tænke sig om, og det lader til, at de har lagt en plan og vil udnytte muligheden for at få ændret grundlæggende i teststrategien.

Om det lykkes, ved vi om nogle uger. Men mon ikke den gamle Mærsk-lærdom om rettidig omhu viser sig rigtig. Selvom ordet "kvik" indgår i denne testforms navn, havde det nok, også i denne sammenhæng, været mere betimeligt at skynde sig langsomt.