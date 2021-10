Det højeste antal coronaindlagte i en måned - sådan ser det ud i Nordjylland

NORDJYLLAND:Selvom langt størstedelen af den danske befolkning er vaccineret mod coronavirus, har virussen ikke sluppet taget helt. Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

Heldigvis er der kapacitet til at tage sig af de svære tilfælde på de danske hospitaler, som lige nu har 110 personer indlagt med covid-19. Heraf ligger 17 patienter på sygehus i Nordjylland. Det er en stigning på fire patienter i forhold til fredag. De fire patienter er fordelt på to kvinder og to mænd.

To af de 17 patienter i Nordjylland er indlagt på intensiv, og én person er så dårlig, at vedkommende er lagt i respirator.

Dermed er antallet af indlagte coronapatienter landet over det højeste i en måned.

Ifølge Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, er det endnu for tidligt at bekymre sig om udviklingen.

- Vi ser igen en langsom stigning i antallet af coronaindlagte, men det har generelt svinget omkring de 100 indlæggelser, siger han til ritzau.

- Om det er en trend, der er ved at starte, eller om det bare er et udsving, er for tidligt at sige noget om.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 753 nye smittetilfælde med coronavirus. Det er fjerde dag i træk, at tallet ligger over 700.

I Nordjylland er 46 personer testet positive med coronavirus over det seneste døgn. Det drejer sig om 22 mænd og 24 kvinder, som er fundet blandt i alt 6359 coronatestede personer.

Udviklingen i oktober i år ligner udviklingen fra samme måned sidste år. Men Christian Wamberg forventer ikke, at vi ender samme sted igen med over 4000 dagligt smittede.

- Vi har vaccinerne, som er "gamechangeren". Det kan godt være, at vi får en del flere smittede, end tilfældet er lige nu, men jeg regner ikke med, at vi ender samme sted, siger han.

75 procent af befolkningen er færdigvaccineret. Det er godt 4,4 millioner personer.