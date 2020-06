Det kræver mod og konsekvens at være coronasmittet

Et udbrud af coronasmitte har ramt Vendsyssel. Plejehjemmet Vendelbocentret i Sindal er hårdest ramt, men virus er også kommet til andre dele af Vendsyssel, blandt andet en skoleelev på Privatskolen i Frederikshavn.

Det har sat myndighederne - både de kommunale og sundhedsmyndighederne - på en række krævende opgaver: Der skal sørges for raskt plejehjemspersonale til Vendelbocentret, elever, der har haft kontakt med den smittede dreng, skal sendes på tidlig sommerferie, cirka 3000 ansatte og beboere i hjemmeplejen i Hjørring Kommune skal testes og sidst men ikke mindst så pågår der et vigtigt detektivarbejde for at kunne spore smitte og eventuelt finde frem til en nordjysk såkaldt superspreder. Ikke for at give skylden til nogen, men for at kunne identificere så stort et antal som muligt af de personer, der måske er smittede, inden de når at give smitten videre til flere.

Netop skyld og smittespredning er det nemt at få sat lighedstegn imellem just nu: Vi ved jo, at smitte forebygges ved håndhygiejne og afstand, og så ligger det snublende nært at pege fingre ad dem, der bliver smittespredere. Ikke mindst kan man som person uden for risikogruppen blive ramt af skyldfølelse over for dem, man eventuelt har smittet, og som måske er ældre eller kronisk syge: Fik man nu sprittet hænderne godt nok? Gik man lidt for tæt på en anden i kassekøen i Fakta? Det kan hurtigt gå hen og blive skamfuldt at være smittet og have smittet andre.

Derfor skal vi huske at hylde de modige mennesker, der i disse dage rækker hånden op og siger:

- Ja, jeg er smittet, så hvis vi har været tæt de seneste 14 dage, skal du skynde dig ned og tage en test og ellers holde dig for dig selv derhjemme.

Det var det, en moren til drengen på Privatskolen i Frederikshavn gjorde, så snart hun havde fået vished for at hendes barn var smittet: Hun skrev det ud til de andre forældre på skolens intranet, og hun tog fat i barnets fodboldklub, så man også her kunne advare spillere fra andre klubbers hold og få stoppet smittespredningen.

Hendes adfærd kræver mod og konsekvens. For hendes ærlighed og hurtige indsats er med til at stoppe ulykken, mens den stadig er i gang, ligesom det er tilfældet, når man som det første hjælper tilskadekomne væk fra vejen og ind i grøftekanten, hvis der er sket en trafikulykke. Her hjælper dårlig samvittighed og grublerier ingenting, det gør kun hurtig handling.

Lad hende være et eksempel til efterlevelse, så smittespredningen i Nordjylland kan blive stoppet. Og giv hende et virtuelt klap på skulderen, hvis du kender hende - eller en anden, der på samme vis udviser samfundssind i en presset situation.