Det kunne være værre - og det bliver det, hvis vi ikke holder fast

Havde du planer om at drikke fredagsøl med kollegerne eller studiekammeraterne? Så kan du vist godt gøre plads til noget andet i kalenderen fredag eftermiddag. De 10.000 studerende på UCN har fået den besked, og mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner følger trop.

Hvad med efterårsferien, har du, ligesom mange andre, fostret en idé om at flyve udenlands til varmere himmelstrøg, når nu sommeren stod på hjemlig hygge? Jamen så hænger også dén plan også i en tynd tråd, vores naboland Norge er begyndt at lukke ned til nogle dele af landet, og mon ikke andre tiltag i den retning kunne blive tilfældet for andre lande?

Med andre ord: Forestillingen om, at coronarestriktionerne var noget, der blev mere og mere lempelige , som 2020 skred frem, er ikke længere relevant. Et stigende smittetryk er en realitet, og lige nu er dele af Nordjylland på grænsen til at bevæge sig op mod et alarmerende niveau, der kan betyde nye indgreb. Som dem, vi har set i Aarhus og senest Københavns-området og Odense.

Det er meget træls, sagt på nordjysk, for man har efterhånden følelsen af at have holdt vejret i et halvt år - og nu bliver det tydeligt, at dén tilstand ikke slutter for alvor det næste lange, lange stykke tid.

Bliver der mon mulighed for at gå til julefrokoster i 2020? Hvad med skiferien til Sverige eller konfirmationerne i 2021? Næste års sommerferie, bliver det mon endnu en omgang såkaldt staycation?

Det er ikke opmuntrende at tænke på, men for at bruge et andet, nordjysk udtryk: Det kunne være værre. Nej, vi kan ikke kramme til højre og venstre, synge festsange til konfirmationen eller sidde tæt med 117 nye venner i Jomfru Ane Gade, men indtil videre kan vi gå på arbejde og børn og unge kan få lov til at gå i skole og modtage fysisk undervisning.

Det kunne altså være værre, og det bliver det i øvrigt også med sikkerhed, hvis vi ikke holder fast. Ikke alle bliver alvorligt syge af coronavirus, men ingen går fri, hvis landet igen lukker ned.