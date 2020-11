Det lærte vi af minksamråd med Mogens Jensen

Alle mink skal aflives på grund af en mutation i coronavirus. Sådan sagde regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen onsdag i sidste uge.

Efterfølgende er det kommet frem, at der ikke var lovgrundlag for en sådan udmelding.

Onsdag har fødevareminister Mogens Jensen (S) været i samråd om regeringens håndtering i minksagen.

Følgende kom frem under samrådet:

- Mogens Jensen fastslog, at han ikke havde kendskab til, at der ikke var lovhjemmel på plads, da regeringen meldte ud, at alle mink - syge som raske - skulle aflives.

- Mogens Jensen gentog, at han i weekenden blev gjort opmærksom på, at lovgrundlaget ikke var på plads. Han kan ikke svare på, om det var lørdag eller søndag. Statsminister Mette Frederiksen sagde tirsdag, at hun fik beskeden søndag.

- Mogens Jensen svarede ikke på, hvordan han blev gjort opmærksom på den ulovlige minkinstruks. Eller af hvem.

- Mogens Jensen vil først komme med de to svar i forbindelse med en redegørelse, som regeringen har igangsat. Den ventes klar 18. november.

- Påbud eller opfordring? Mogens Jensen sagde om et brev (sendt som mail, red.) fra Fødevarestyrelsen til minkavlerne fredag, at der måske kun var tale om en "opfordring" i brevet, der førte til aflivning af mink over hele landet. I brevet er ordet "skal" dog nævnt 31 gange.

- Mogens Jensen sagde, at han fik det opfølgende brev til minkavlerne til gennemsyn. Det skete mandag i denne uge. Mogens Jensen godkendte brevet. Men "på grund af tekniske problemer" blev brevet ifølge Mogens Jensen først udsendt til minkavlerne tirsdag morgen.

- Regeringen har i "en fælles regeringsbeslutning" afgjort, at alle mink skulle aflives, sagde Mogens Jensen. Han pegede dermed ikke på sig selv eller på statsminister Mette Frederiksen som hovedansvarlig for beslutningen.

- Mogens Jensen forudsatte, at der var lovhjemmel, gentog han. Både da regeringen traf beslutningen, og da regeringen efterfølgende holdt pressemøde, sagde han.

* Mogens Jensen stillede ikke op til spørgsmål fra pressen efter samrådet.

/ritzau/