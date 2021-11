Det ligner en borgerlig sejr i regionen - men alle venter på optællingen fra Aalborg

NORDJYLLAND:Der blev længe trådt vande i regionshuset, mens tallene fra kommunalvalgene farvede Nordjylland blåt.

Med halvdelen af stemmerne talt op lignede det et blåt flertal, fordi Venstre holdt stand og Det Konservative Folkeparti gik temmelig pænt frem. Aftenen igennem havde kandidaterne til posten som formand for regionsrådet, Ulla Astman (S) og Mads Duedahl (V) meldt om både nervøsitet og gode fornemmelser for at vinde.

I den konservative lejr var følelserne mere stabile. Tilfredsheden er stor.

- Det her har vi ikke oplevet siden midten af 80'erne, lød det på baggrund af resultaterne landet over. Det var dengang statsministeren hed Poul Schlüter.

Aftenen igennem meldte både Mads Duedahl (V) og Ulla Astman (S) om både nervøsitet og sejrsforhåbninger. Foto: Martel Andersen

Partiets kandidat til formandsposten i regionsrådet, Per Larsen, konstaterer, at han kun kan være tilfreds med valget - med det forbehold, at der stadig er mange stemmer at tælle op.

Intet tyder dog på, at Det Konservative Folkeparti vil nå i nærheden af Venstre i antal mandater, så formandsposten ligger til Mads Duedahl, men Per Larsen er ikke ubetinget parat til at lægge sig ned.

- Der er altid noget at forhandle om, siger han.

Mads Duedahl medgiver, at tallene går de borgerliges vej, men han fastholder, at intet er afgjort før man kender stemmetallene fra Aalborg Kommune.

- Jeg kan godt huske, da Jess (Laursen red.) førte med to mandater, før Aalborg var talt op og endte med at tabe, gentagerr han og lover , at han ville komme med en kommentar, når Aalborg-tallene er kommet.

Op til valget meldte både Venstre og Det Konservative Folkeparti, at formandsposten i tilfælde af borgerlig sejr går til det parti med flest mandater.

På det tidspunkt har Ulla Astman lukket døren til sit formandskontor. Hendes partifælle Ole Stavad fulger optællingen, men har ingen kommentarer til, om slaget er tabt.

- Vi venter, til vi ser tallene. Det fortæller erfaringer er en god idé, siger den tidligere folketingsmedlem og minister, der i dag er formand for regionens udvalg for Regional Udvikling.