Det lød vanvittigt, men: Nordjyder har printet tusindvis af visirer til sundhedspersonale

NORDJYLLAND:Fredag har Region Nordjylland modtaget 2000 tiltrængte visirer til sundhedspersonalet som værn mod coronasmitte. Og inden for en uges tid vil regionen have modtaget i alt 10.000 visirer.

Det usædvanlige ved dem er, at de er printet af private og virksomheder - altså på 3D-printere. Mange af dem står lige nu hos private nordjyder eller firmaer og spytter visirer ud i massevis.

Det er sat i værk af "DK Makers mod Corona". Her er Christoffer Mørch projektkoordinator Nordjylland. Til daglig er industriel designer og medejer af virksomheden Ideaal i Aalborgs centrum.

- Vi sidder formodentlig alle med følelsen af, at det er utrygge tider, og nogle af os har et ønske om at kunne gøre noget ved det. Og det kan vi, lige nu, direkte hos dem der mangler, siger Christoffer Mørch i en pressemeddelelse fredag.

I DK Makers arbejder alle frivilligt. Materialerne kommer via donationer, og derfor er visirerne gratis. Først skulle de lige godkendes af Region Nordjylland, men det er altså sket nu, så de første af rigtig mange er blevet leveret og nu kan bruges af sundhedspersonalet.

Læger, tandlæger, sygeplejersker og sundhedsassistenter kan sende en forespørgsel om at få visirer via denne hjemmeside.