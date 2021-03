Det må ikke blive show

Det kan næsten ikke siges klarere, end løsgængeren Inger Støjberg selv gør:

”Det sker måske kun én gang i livet, at danskerne oplever en rigsret, så de skal da have mulighed for at følge med i denne historiske sag. Og jeg kan bare sige, at jeg ikke har noget at skjule, så hvorfor ikke give folk den mulighed?

Efter den første tids overraskelse og meget store skuffelse - udtrykt med en ofte gentaget vending om ”den største mistillidserklæring, jeg kan få fra min egen formand” - er det, som om den tidligere udlændinge- og integrationsminister ikke bare har vænnet sig til rigsretssagen, men efterhånden har fået vendt skråen så mange gange, at det nærmest virker, som om hun glæder sig til at blive kastet for 26 højesteretsdommere og politisk udpegede dommere.

For som nævnt: Hun har ikke noget at skjule.

Med blandt andet denne begrundelse vil hun i løbet af kort tid fremsætte to forslag i Folketinget.

Dels lægger hun op til, at samtlige retsmøder fra først til sidst skal transmitteres direkte med lyd og billede, sådan som det kendes fra især Folketingets eget tv-kanal, der transmitterer møder i mødesalen.

Dels forestiller hun sig, at det med navns nævnelse skal fremgå hvilke dommere, der har været med til at fælde hvilken dom, når den tid kommer. For at tage det sidste først, fremgår dommernes navne og synspunkter ikke af straffesager i byretten og landsretten, og hvis rigsretssagen mod Inger Støjberg bliver betragtet som en helt almindelig straffesag, kan specifikke navne og synspunkter næsten kun anvendes til eventuel udskamning efter dommen. For eller imod Inger Støjberg?

Hvad angår en eventuel tv-transmission, skal den i givet fald holdes i yderst stramme tøjler, så dækningen ikke breder sig til alle sider alene for skuespillets skyld, sådan som der godt kan være en tendens til i forbindelse med tv-transmitterede samråd, ligesom tv-transmissioner af spørgetime i folketingssalen ofte er endt som hurtig underholdning snarere end nærmere afklaring.

Som formand for Den Danske Dommerforening er Mikael Sjöberg på den ene side meget opmærksom op, at der er fuld offentlighed om retsmøder, hvor såvel tilskuere som presse vil være velkomne - på den anden side advarer han om, at ”det kan tage fokus fuldstændig væk fra sagen, hvis det skal laves om til en tv-forestilling”.

I sidste ende må dommeren have ansvaret for at sørge for at styre forløbet, så det ikke får lov til at udvikle sig til et show til fordel for den ene eller den anden part.

Når Inger Støjberg har så stor en personlig interesse i fuld tv-offentlighed om sagen, kan det muligvis også hænge sammen med en bevidsthed om, hvor godt hun langt de fleste gange gør sig på en tv-skærm.