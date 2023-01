Det mindste hus i Vendsyssels er sat til salg

BJERGBY:Man behøver ikke blive overvældet, når huset på Skagen Landevej bliver kaldt et håndværkertilbud.

Huset spreder sig nemlig kun over 33 kvadratmeter, hvilket ifølge mægleren, Byens Mæglere, gør det til det mindste hus i Vendsyssel. Det er udbudt til 195.000 kroner.

De få kvadratmeter indeholder et kombineret køkken og bryggers, stue og et rum, der er igang med at blive renoveret, så det står klar til at kunne laves om til et badeværelse. Derudover er der fra stuen en trappe op til første sal med synlige bjælker og fyrretræsgulv, der dog ikke er registreret som bolig, men ifølge ejendomsmægleren kan indrettes som et soveværelse.

Ejendommen har lige fået nyt tag og termovinduer. Der er indkøbt både brændeovn og varmepumpe, der dog skal monteres, ligesom der også er indkøbt flere byggematerialer. Der er altså god grobund for at fortsætte renoveringen.

Du kan læse mere om huset hos Byens Mæglere.