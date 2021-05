Det ser nemt ud på afstand

I forrige uge gik det ud over borgerne i Bagenkop på Langeland. I sidste uge var det så beboere omkring Limfjorden, der blev udsat for en beslutning fra myndighederne - med store konsekvenser for deres hverdag, og hvor de end ikke var blevet hørt, inden beslutningen blev taget.

Fra næste år skal der ikke være fysiske brovagter på de tre limfjordsbroer ved henholdsvis Aggersund, Vilsund og Hadsund, en beslutning, som de berørte kommuner fik overbragt i en mail fra transportministeriet uden at have haft mulighed for at komme med argumenter eller give transportministeren en idé om, hvad beslutningen kan have af konsekvenser. Beslutningen er sket på baggrund af en indstilling fra Vejdirektoratet.

Det ser så logisk ud på afstand: En automatisering af brobetjeningen virker døgnet rundt, laver ikke menneskelige fejl og giver blandt andet mulighed for øget trafikovervågning og dermed sikkerhed. Hvem skulle sig nej tak til det?

Problemet er, at virkeligheden altid indeholder nuancer og hensyn, som man ikke nødvendigvis kan se på afstand eller i rapporter. Bilister og sejlende opfører sig ikke altid, som de skal, der opstår situationer, som kræver snarrådighed og erfaring at løse bedst muligt. Og at de bliver løst, er vigtigt. Måske er det detaljer, at en enkelt udrykning eller to til en ulykke på Mors bliver forsinket af problemer på Vilsundbroen, når man tænker på de tusinder af udrykninger, der finder sted hvert år i Danmark. Eller det kan se ud som en detalje, at de virksomheder, der har en af broerne som en livsnerve til kunderne, bliver forsinket. Men når man er tæt på, er den slags "detaljer" af afgørende betydning.

Det er ikke sikkert, at det ville have ændret transportministeriets beslutning, hvis borgerne i de berørte nordjyske kommuner var blevet hørt, og måske er de fysiske brovagter ikke den bedste løsning. Vi ved det ikke, for det skete ikke, på trods af at flere borgmestre havde bedt om at få mulighed for at fremføre deres argumenter.

Og derfor står man tilbage med den ærgerlige følelse af, at nogen, der måske aldrig har krydset Limfjorden via en af de tre broer, tager beslutningen på et uoplyst grundlag. Den samme følelse som borgerne på Langeland blev ramt af, da de fik en meddelelse om at Holmegaard skulle være opholdssted for udviste asylansøgere.

Den beslutning er nu omgjort. Det giver håb, og forhåbentlig også stof til eftertanke hos ministre og andre beslutningstagere.