Det skal du være opmærksom på, når du rydder fyrværkeri op

Hvis du eller andre har fyret fyrværkeri af foran din bolig, skal du formentlig i gang med at rydde op efter nattens flotte syn. Men man skal dog være opmærksom på nogle faktorer, når man begiver sig ud dagen derpå.

Derfor har Sikkerhedsstyrelsen samlet nogle råd til, hvordan man bedst klarer både fyrværkeri, der er affyret, og fyrværkeri, som ikke nåede at blive sendt mod himlen.

For fyrværkeri, der er affyret, er det egentlig ret simpelt. For det er helt almindeligt husholdningsaffald. Derfor kan det skovles op og komme i skraldespanden til restaffald.

Man skal dog være yderst opmærksom på, at fyrværkeriet er helt slukket, inden det smides i skraldespanden. Er man den mindste smule i tvivl, kan der hældes vand over det.

Ubrugt fyrværkeri

Står du med fyrværkeri, som ikke blev antændt, kan du vælge at gøre to ting.

Den ene er at beholde det derhjemme. Vælger du at gøre det, er der dog et par ting, som skal opfyldes, før det er lovligt.

For fyrværkeriets NEM-vægt, der står for Netto Eksplosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet, må ikke overskride fem kilogram.

Du må ligeledes heller ikke pakke fyrværkeriet ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunten.

Lever du op til de krav, skal du også sørge for, at fyrværkeriet står tørt, ikke er tæt på elektriske apparater og varmekilder og også er uden for børns rækkevidde.

Hvad med en fuser?

Man skal som bekendt ikke gå tilbage til en fuser – men den skal selvfølgelig alligevel ryddes op.

Så når det skal gøres, skal der gerne være gået et godt stykke tid efter det mislykkedes antændelsesforsøg, før den fjernes.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at man som minimum venter en halv time, og så er det en rigtig god ide at efterslukke med vand, før det fjernes med en skovl.

Fusere kan både afleveres på genbrugsstationen som farligt affald, fordi det indeholder krudt, eller det kan leveres tilbage til forhandleren. I så fald er det forhandlerens ansvar at skaffe sig sikkert af med den.