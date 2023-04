Det skal han lave: Borgmester har fået nyt job

Borgmesterkontoret bliver udskiftet med et mere ydmygt af slagsen.

Thomas Kastrup-Larsen, der for kort tid siden meddelte, at han ikke vil være Aalborgs borgmester mere, har nemlig fået nyt job.

1. juni begynder han nemlig som direktør for det erhvervsrettede uddannelsesområde på Professionshøjskolen UCN.

Som direktør for UCN Erhverv skal Thomas Kastrup-Larsen styrke relationerne mellem Nordjyllands næststørste videregående uddannelsesinstitution og det nordjyske erhvervsliv med fokus på de særlige uddannelser, som UCN står for.

- I ansættelsesudvalget var vi enige og helt sikre i vores sag. Via sin politiske erfaring er Thomas Kastrup-Larsen en utrolig stærk profil, der kan være med til at styrke Professionshøjskolen UCN og dermed hele Nordjylland, siger formand for ansættelsesudvalget rektor Kristina Kristoffersen i en pressemeddelelse.

Stillingen som direktør for UCN Erhverv er nyoprettet, og Thomas Kastrup-Larsen skal stå i spidsen for både uddannelse, forskning og innovation til gavn for nordjysk erhvervsliv. Han får således ansvar for 30 forskellige uddannelser inden for teknologi og business samt en række samarbejdsområder på tværs af organisationen. Omkring 200 ledere og medarbejdere er ansat i UCN Erhverv.

Han erkender, at det er et stort spring fra rollen som borgmester, men at det netop også er hensigten.

- Efter mange år i politik har jeg følt, at jeg stod ved en korsvej, og samtidig har mit hjerte altid banket for uddannelse, udvikling og innovation. Derfor var beslutningen egentlig ikke så svær. Jeg er sikker på, at jeg kan bruge mine kompetencer til gavn for UCN, og samtidig er jeg helt klar på at træde ind i rollen som en vigtig holdspiller i en samlet ledelse for UCN, siger Thomas Kastrup-Larsen.