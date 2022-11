Det sner! Sådan bliver dagens vejr

NORDJYLLAND:Hvis du har bevæget dig udenfor fra morgenstunden, har du højst sandsynligt mærket kulden prikke i fingerspidserne. Alt efter hvor du bor, har du måske endda sat fodtryk i et tyndt lag hvidt sne.

Ligger du til gengæld stadig under dynen, er der fortsat gode chancer for, at du kan få lov til at mærke efterårsvejret, som altså mest af alt minder om vintervejr. Søndag bliver i følge DMI nemlig en kold dag i Nordjylland med temperaturer fra frysepunktet til 3 graders varme.

Men det bliver ikke nødvendigvis bare ved kulden. I følge DMI.dk vil der i aften opstå spredte byger af sne eller tøsne. På vejrkortet ser det ud til, at bygerne i aften vil ramme flere byer på Vestkysten omkring Hanstholm, Blokhus, Løkken og Hirtshals, mens Læsø og Hals også kan forvente sne eller slud .

Vinden vil være svag til jævn.

Zoomer man lidt ind på vejrkortet, ser det dog ud til, at sneen allerede daler flere steder i Nordjylland. Det gælder syd for Limfjorden i områderne omkring både Aalborg, Hals, Skørping, Nørager, Hobro og Hadsund.