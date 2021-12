Det var så den vinter - eller var det?

NORDJYLLAND:Fik du luftet dine vinterdæk? Fik du sunget "Skal vi ikke bygge en snemand?", mens du byggede en snemand? Hvis du går og ærgrer dig over, at du ikke nåede det, i hvert fald glæden ved dine vinterdæk, så kommer der måske en ny chance - selv om vejret lige nu ikke ligner noget, der trækker is på vandet.

For i den kommende uge - juleugen - falder temperaturen nemlig igen, også til et godt stykke under frysepunktet om natten i hvert fald, med dagtemperaturer lige omkring frysepunktet.

Det bliver med andre ord en ret kold jul med temperaturer noget under normalen for december. Spørgsmålet er så bare, hvad der sker efter nytår. Vi skal ikke mange dage tilbage i tiden, før der var snak i krogene om at aflyse vinteren, for de fleste indikatorer pegede på, at når julekulden var forsvundet, så ville det blive en varm januar og sikkert også en tilsvarende varm februar.

Der er vi ikke længere, ikke lige nu i hvert fald. Et højtryk er nemlig ved at snige sig på plads i Atlanterhavet mellem Skotland og Grønland/Island, og det kommer til at skubbe lavtrykkene med varme og regn langt syd om Danmark - og giver plads til, at kold luft fra Arktis trækker ned over Skandinavien og dermed altså også Danmark.

Det lavtryk ser ud til at blive liggende i hvert fald også ind i begyndelsen af 2022, hvorfor vi sandsynligvis kommer til også at fejre nytårsaften i frost. Både DMI og den amerikanske klimatolog Judah Cohen, der beskæftiger sig intensivt med specielt vintervejret på den nordlige halvkugle, forventer, at kulden bliver hængende en uges tid ind i det nye år, men hvad så?

Her kan det kan gå begge veje: Det kolde vejr viser sig at være et blip på radarskærmen, der forsvinder efterhånden som kalenderen kommer lidt ind i 2022, hvorefter en varm og våd januar og februar venter med vesterlige vinde fra Atlanterhavet. Eller også bliver kulden konsolideret og vi ender med at vi en rigtig vinterlig vinter.

Det store dyr i åbenbaringer her er polar vortex'en - eller polarhvirvlen, som svenskerne kalder den. Det er en kraftig østligt roterende luftstrøm over Arktis, der holder på kulden over Nordpolen. Her i december er den både kraftig og stabil, og så længe den er det, så har Cohen ikke megen tiltro til, at vinteren bliver lang og kold.

Hvis den derimod bliver forstyrret, måske ligefrem stoppet, så får vi de meget hidsige udbrud af vinter, som vi til dels havde sidste år - med vinteren 2009/10 som skoleeksemplet i nyere tid.

Det sker, fordi den kolde luft fra polen ikke længere bliver holdt på plads, og så falder ned mod mere sydlige breddegrader som de danske.

Lige nu, skriver Judah Cohen i sin blog, står det hele og venter på, at de atmosfæriske forhold skal beslutte sig for at det skal gå den ene eller den anden vej. Det, vi skal holde øje med, er om der sker en pludselig stigning i temperaturen i stratosfæren over Nordpolen - og som skal komme i slutningen af december eller begyndelsen af januar for at fastholde kuldens greb over os.

Om det sker er altså temmelig tjah-bum-bum, så udover at konstatere, at fra næste uge og indtil en uges penge ind i januar, der får vi vintervejr (dog, ser det ud til, uden en masse nedbør), så er konklusionen, at det er svært at spå. Specielt om vejret i fremtiden.