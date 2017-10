Det vil boligsøgende have i Nordjylland

NORDJYLLAND: Om det er "stort køkken", "værksted" eller "have", der topper listen over søgeord, når der bliver søgt på boliger på boligsiden Boliga.dk, afhænger af hvilken kommune boligen bliver søgt i.

Det skriver Boliga.dk.

Det ord, der er søgt mest på for boliger i Aalborg Kommune, er "altan", og det er ikke et enkeltstående tilfælde.

Ifølge Boliga.dk viser nye tal, at "altan" er det ord, som flest har søgt på, når man kigger efter bolig i landets storbykommuner. Foruden Aalborg gælder det København, Frederiksberg, Aarhus og Odense Kommuner.

Specifikke nordjyske byer

I hele 20 kommuner er det derimod "havudsigt", som topper listen, og det er ofte gældende for de mere yderligt beliggende kommuner, skriver boligsiden.

Således er "havudsigt" det mest søgte ord for boliger beliggende i Jammerbugt og Læsø Kommuner, mens topordet for Mariagerfjord Kommune blot er "udsigt".

Ifølge Boliga.dk placerer "udsigt", "altan", "elevator", "have" og "garage" sig blandt de mest søgte ord i de fleste danske kommuner, og en anden tendens er ifølge boligsiden.dk, at der bliver søgt på specifikke bynavne i kommunen, som ikke har deres eget postnummer.

Byer med strand hitter

Den tendens er også at finde blandt de nordjyske kommuner, idet det mest søgte ord på boliger i Frederikshavn Kommune er "Bratten". For Hjørring Kommune er topordet "Lønstrup", ligesom det for Thisted Kommune er "Klitmøller".

For boliger søgt i Rebild Kommune er topordet ganske enkelt "Rebild".

Af Boliga.dk’s liste fremgår det ikke, hvad det mest søgte ord for boliger beliggende i Brønderslev, Morsø og Vesthimmerland Kommuner er.

I nogle kommuner har mere særprægede ønsker fundet vej til toplisten, skriver boligsiden. Således er der for boliger i Tønder Kommune søgt på "stråtag" omkring 50 gange, mens der er 23 søgninger på "heste" i Sorø.

Du kan se hele listen over ord, der bliver søgt mest på under boligsøgning på Boliga.dk for de enkelte kommuner her.