Leder: Det virker at behandle borgerne som tænkende væsner

Når man skal få sit kræsne barn til at spise op af de kogte kartofler, er det et gammelt trick at bruge Afrika-finten: Man minder sine små, forkælede poder om, at de sultne børn i Afrika ville prise sig lykkelige for at kunne smovse i kartofler, og at poderne altså på den baggrund skal føle sig HELDIGE, når deres forældre prøver at klemme lidt ekstra ned i halsen på dem mod deres vilje.

I de første ti minutter af statsministerens tale til fredagens pressemøde kunne man føle sig hensat i rollen som det uregerlige barn, som stift stirrer ned på tallerkenen, mens en voksen prøver at få retten til at glide ned: Med udgangspunkt i situationen i andre, europæiske lande argumenterede Mette Frederiksen (S) for, at vi faktisk skulle føle os heldige over den ret, hun serverede i form af skrappere restriktioner, for i de fleste andre lande, vi normalt sammenligner os med, må de leve med endnu strengere tiltag. Og så har vi jo egentlig bare at være taknemmelige over den situation med øgede restriktioner og et sænket forsamlingsloft, som vi nu befinder os i.

Selvfølgelig bør vi – både børn og voksne – være taknemmelige for, at det går bedre i Danmark end det gør generelt i Afrika og corona-specifikt i Europa. Men dér, hvor vi er nu, virker det som en upassende måde at komme igennem med et budskab på. For helt ærligt: Vi er da helt klar over situationens alvor og nødvendigheden af at stramme op på trods af en udbredt coronatræthed.

Derfor var det straks nemmere at spille med, da både statsministeren og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm understregede, at ansvaret for at holde sin nære omgangskreds på et antal under 10 personer er personligt, og at ingen myndighed laver regler eller kontrollerer den enkelte. Den er den slags tydelige signaler om tillid, der skal til, hvis vi ikke skal ende i et kontroltyranni: Hav lidt tiltro til os - for det øger faktisk sandsynligheden for, at majoriteten lever op til tilliden.

I den sammenhæng var det også glædeligt at høre, at regeringen og sundhedsmyndighederne arbejder på højtryk for at have det, Mette Frederiksen kaldte et varslingssystem, klar. Med et system, der tidligere kan påvise, hvordan pandemien udvikler sig og hvilke tiltag, det kræver, tager man endnu et skridt i retning mod at behandle borgerne som tænkende væsner.

Forhåbentlig kan et varslingssystem også betyde, at pressemøder en fredag aften og den uro, det giver i mange menneskers arbejds- og privatliv, fremover kan undgås.