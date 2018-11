Det vrimler med pensionsmillionærer i Nordjylland

NORDJYLLAND: På bare fem år er antallet af nordjyder, der har en pensionsopsparing på over en million kroner i pensionsselskabet Pension Danmark 20-doblet.

Det fortæller PensionDanmark i en pressemeddelelse.

Og det gælder i Region Nordjylland i faggrupper lige fra tømrere, lastbilchauffører til rengøringsassistenter, viser en undersøgelse af firmaets millionopsparinger.

Dermed kan mange nordjyder se frem til en mere økonomisk tryg alderdom, end tilfældet var for deres forældre og bedsteforældre. På de fem år fra 2013 til 2018 er antallet af pensionsmillionærer blandt PensionDanmark-medlemmer i Region Nordjylland steget fra 239 i til 4.817.

Udviklingen glæder adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

– Det betyder, at medlemmerne har udsigt til en økonomisk tryg alderdom. Man er ved at være i mål med det, man begyndte på for 25 år siden med de første indbetalinger til arbejdsmarkedspension - nemlig at sikre økonomisk gode pensionsvilkår for almindelige lønmodtagere og deres familier, siger han og betegner beslutningen om at indføre obligatorisk pensionsopsparing til alle lønmodtagere for “den største socialpolitiske reform i denne generation”.

Endnu flere millionærer i vente

PensionDanmarks godt 700.000 medlemmers opsparing sker gennem deres overenskomst og kommer oven på folkepension og ATP.

Det er størrelsen af opsparingen på pensionstidspunktet, der afgør, hvor stor den månedlige, livsvarige pension bliver.

Hvis nordjyderne er nysgerrige efter at vide, hvor langt de selv er nået med deres egen opsparing, kan de logge ind på pensionsinfo.dk eller pension.dk og få et overblik.

– Det er en god ide at tjekke sin opsparing engang imellem og se, hvad man kan forvente i pension, siger Torben Möger Pedersen.

På landsplan er over 41.000 af de aktive medlemmer millionærer målt alene på deres opsparing i PensionDanmark. Hertil kommer deres opsparing i ATP og i andre pensionsordninger. Tallet forventes at stige betydeligt i de kommende år. Alle medlemmer sparer nu minimum 12 procent af deres løn op fra de som unge for første gang træder ind på byggepladsen, i førerhuset eller i frisørsalonen.