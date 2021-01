Dette nordjyske rejsebureau har solgt langt flere billetter end samme tid sidste år

NORDJYLLAND:Der er godt gang i salget af ferierejser for 2021. Faktisk så godt, at salget hos et af de nordjyske rejsebureauer ligger meget højere end sidste år.

- Vi har solgt 65 procent mere i forhold til samme tid sidste år, fortæller Miriam Bisgaard Christiansen, direktør i Nilles Rejser.

Det er dog inklusive rejser i Danmark, som rejsebureauet satser ekstra på i 2021 med en tur til Sønderjylland og et krydstogt på Limfjorden blandt nyhederne i det nye rejsekatalog.

Ikke desto mindre kan også Nilles Rejser mærke, at folk tøver med at bestille rejser, og der er ikke solgt meget til de kommende vintermåneder og det tidlige forår. Det ser bedre ud til sommer.

- Der er uden tvivl nogle, der har brug for at se, at vaccinen rulles ud for alvor, at smittetallene falder og verden begynder at åbne sig lige så stille og roligt, førend de tør booke og rejse. Men ingen tvivl om, at rejselysten er til stede, siger Miriam Bisgaard Christiansen.

Direktør for Nilles Rejser, Miriam Bisgaard Christiansen. Privatfoto

Prøver igen i 2021

Når Nilles Rejser alligevel er så langt foran sidste års salg, skyldes det også, at mange af de kunder, der fik deres rejser i 2020 aflyst valgte at booke om til samme rejse i 2021.

- Men vi har haft et flot salg. Det er ikke det hele, der skyldes ombookinger, understreger Miriam Bisgaard Christiansen.

Hun vil ikke sige, hvor mange rejser, der er solgt, men det er ikke indenlands rejser det hele. Der er også mange, der har booket til Kroatien, Norge, Østrig osv. Der tegner sig ikke en klar tendens.

- Men vores nyheder i Danmark er kommet ekceptionelt godt fra land, fortæller hun.

I 2020 endte Bornholm som Nilles Rejsers største rejsemål.

Pessimistiske nordjyder

Der er ikke så mange nordjyder, der forventer at komme til udlandet i 2021, viser en Panel Nordjylland-undersøgelse.

24 procent regner med at rejse til udlandet i 2021, 54 procent gør ikke, mens resten er usikre.

Kun 4 procent af nordjyderne har allerede bestilt en rejse til udlandet i 2021, og til dette mere konkrete spørgsmål, svarer 76 procent, at de slet ikke regner med at komme til udlandet i 2021.

Panel Nordjylland: Vi spørger nordjyderne om alt mellem himmel og jord Panel Nordjylland består af cirka 2000 repræsentativt udvalgte nordjyder over 18 år. Panelet er oprettet af NORDJYSKE Medier, og vi bruger det til at lave analyser af alle mulige emner. Panelet bestyres af Jysk Analyse, som sikrer, at tallene er i orden, og er garant for panel-deltagernes anonymitet. Undersøgelsen er foretaget lige før jul 2020, og 1312 medlemmer af Panel Nordjylland har deltaget. VIS MERE

Hos Nilles Rejser er optimismen større.

- Jeg er færdig med at spå, men jeg tror på 2021. Det vender jo på et eller andet tidspunkt, og vi gider ikke det her længere, fastslår Miriam Bisgaard Christiansen.