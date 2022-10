DF'er: De blå partier skyder forbi skiven

DEBAT:De blå partier skyder forbi, hvad valget handler om. Får vi et blåt flertal efter valget, ved alle, at Mette Frederiksen vil blive stillet til regnskab for sin ugerning i forbindelse med minkskandalen, og at bruge valgkampen på at snakke om den sag flytter ingen stemmer. De, som har taget stilling til regeringens ugerning, har flyttet sig.

Nej, det, som vælgerne er optaget af, og som kan flytte stemmer er, hvordan man vil få Danmark og danskerne igennem den kris, som vi står midt i.

Pensionisterne, børnefamilierne, de små erhvervsdrivende og mange andre har svært ved at betale næste termin, gas- eller el-regning. Hvordan vil de blå partier/ledere løse den opgave?

Mette Frederiksen og regeringen har jo givet deres bud. Fire øres reduktion på el-afgiften, 50 øre om dagen for en gennemsnits husstand, og så kan man låne sine egne penge til to pct. rente, til betaling om to-tre år. Dvs. man kan vælge at gå fra hus og hjem i dag eller udsætte pinen et par år. Det samme gælder for den lille erhvervsdrivende. Drej nøglen om nu eller udsæt pinen et par år. Ingen siger højt, at kejserinden intet tøj har på.

Direkte adspurgt, hvem som skal have lønforhøjelse i det offentlige, svarer Mette Frederiksen: Alle dem, der er behov for.

Alle rækker en hånd i vejret ...

Da regeringen lavede et indgreb over for sygeplejerskerne , fik de ikke en krone ekstra, nu skal de pludselig have mere. Det lugter.

1000 nye sygeplejersker lovede man. Det er vist blevet til 47.

Så kære blå partier/ledere, hvordan vil I hjælpe ganske almindelige danskere og små erhvervsdrivende ud af krisen?